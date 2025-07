Rio Grande do Sul Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul promove evento sobre enfrentamento da violência doméstica

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

O objetivo é divulgar o conteúdo do protocolo e formalizar sua implementação no Tribunal, reforçando o compromisso institucional com o combate à violência de gênero Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A EJERS (Escola Judiciária Eleitoral Ministro Paulo Brossard de Souza Pinto), do TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul), realiza, no dia 25 de julho, às 14h30, no Plenário (Rua Duque de Caxias, nº 350), o evento Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra Magistradas e Servidoras.

A atividade marca a adoção, no âmbito do TRE-RS, do Protocolo Integrado de Prevenção e Medidas de Segurança voltadas ao Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra Magistradas e Servidoras, conforme a Recomendação nº 102, de 19 de agosto de 2021, do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

O objetivo é divulgar o conteúdo do protocolo e formalizar sua implementação no Tribunal, reforçando o compromisso institucional com o combate à violência de gênero. A medida considera as particularidades do contexto vivido por magistradas e servidoras vítimas desse tipo de violência.

Para participar, basta inscrever-se gratuitamente no link.

