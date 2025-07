Música Morre, aos 76 anos, Ozzy Osbourne, um dos maiores artistas da história do rock

22 de julho de 2025

Príncipe das Trevas gravou clássicos do gênero como "Paranoid". Causa da morte não foi revelada Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Ozzy Osbourne morreu aos 76 anos nesta terça-feira (22). O cantor britânico foi líder da banda Black Sabbath e um dos maiores artistas da história do rock. A causa da morte não foi revelada.

Conhecido como “Príncipe das Trevas”, John Michael “Ozzy” Osbourne nasceu em Birmingham, na Inglaterra, e se destacou como o icônico vocalista da banda de heavy metal Black Sabbath.

Ele conquistou milhares de fãs ao criar, com a banda, um dos pilares do heavy metal nas décadas de 1970 e 1980. Ozzy iniciou sua trajetória artística em uma cidade industrial e cinzenta, mas alcançou palcos globais com suas performances intensas e marcantes.

Ozzy foi o primeiro vocalista do Black Sabbath, com quem gravou álbuns fundamentais do gênero, como “Paranoid” e “Master of Reality”. Após deixar a banda em 1979, construiu uma carreira solo marcada por hits como “Crazy Train” e “No More Tears”. Além do som pesado e do vocal característico, era idolatrado por ser irreverente e carismática no palco e em entrevistas.

O cantor sempre surpreendeu pela vitalidade e pela presença de palco, interagindo com o público com bom humor e personalidade despojada.

Nos últimos anos, Ozzy enfrentava sérios problemas de saúde. Ele foi diagnosticado com Parkinson em 2019, já passou por diversas cirurgias e chegou a declarar que não consegue mais andar. Ainda assim, sua disposição e resiliência impressionam: “Apesar de todas as minhas reclamações, ainda estou vivo… vejo pessoas que não fizeram nem metade do que eu e não chegaram até aqui”, disse ele.

Morre, aos 76 anos, Ozzy Osbourne, um dos maiores artistas da história do rock

