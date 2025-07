Rio Grande do Sul Unidades de Saúde serão abertas aos sábados para pacientes com doenças respiratórias em Canoas

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Foto: Reprodução

A Secretaria Municipal da Saúde, em parceria com a Fundação Municipal de Saúde de Canoas, vai reforçar o atendimento da população aos finais de semana com a abertura de unidades de saúde aos sábados.

A medida é mais uma das ações realizadas pelo Município dentro do programa Inverno Gaúcho com Saúde e o objetivo, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, é absorver parte da demanda das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e hospitais do Município, qualificando o acolhimento e reduzindo filas, disponibilizando atendimento com foco em pacientes com sintomas de doenças respiratórias e oferta de vacinação.

Para implementar a medida, a cidade foi dividida pela secretaria em quatro áreas. A cada sábado, quatro unidades, uma em cada área da cidade, permanecerão abertas das 9 às 16 horas, com atendimento médico e de enfermagem, incluindo vacinação, para pacientes com sintomas de doenças respiratórias.

A vacinação será contra influenza, covid-19, dengue e HPV. Também serão realizados testes de covid-19 para pacientes com sintomas, conforme o protocolo em vigor. A Farmácia Básica e a Farmácia Solidária (localizadas na Rua Santos Ferreira, 1655, bairro Nossa Senhora das Graças) também ficarão abertas, das 10 às 16 horas, nestes sábados.

“Vamos abrir uma unidade por área a cada sábado, a partir do dia 26 de agosto, para atender todos os canoenses que apresentarem sintomas de patologias respiratórias”, explica a secretária municipal adjunta da Atenção Primária e Especializada, Fernanda Varnier Seminoti.

