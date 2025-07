Grêmio Confira o esquema de trânsito para a partida entre Grêmio x Alianza Lima, na Arena, pela Sul-Americana

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Após o jogo, a saída dos veículos será organizada: portões 3 a 5 seguem para a BR-448, enquanto portões 1 e 2 vão pela Voluntários da Pátria Foto: Eduardo Beleske/PMPA Após o jogo, a saída dos veículos será organizada: portões 3 a 5 seguem para a BR-448, enquanto portões 1 e 2 vão pela Voluntários da Pátria. (Foto: Eduardo Beleske/PMPA) Foto: Eduardo Beleske/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) preparou um esquema especial para garantir a mobilidade dos torcedores que irão acompanhar Grêmio x Alianza Lima, nesta quarta-feira (23), às 21h30min, na Arena, em Porto Alegre, pela Sul-Americana.

Com expectativa de público na casa dos 50 mil, os portões estarão abertos a partir das 19h30 e a operação envolve reforço nas linhas de ônibus, orientação de trânsito e alternativas para quem vem de outras regiões.

A linha F04 Futebol Arena, operada pelo Consórcio MOB, contará com dez veículos adaptados para o deslocamento até o estádio e outros dez para o retorno. Os ônibus sairão do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, a partir das 18h30. Depois da partida, o retorno será feito a partir do Terminal Leopoldo Brentano com destino ao Centro.

Já a linha T2.3 Transversal 2/Arena, operada pela Carris, terá partidas com horário fixo a partir do Terminal Sul, localizado junto ao Shopping Praia de Belas. A tabela prevê embarques a partir das 18 horas e segue com saídas frequentes até às 20h08. Após o apito final, dez ônibus articulados realizarão o trajeto de volta, com possibilidade de reforço conforme a demanda.

Não haverá atendimento por lotações nesta partida. Para quem optar pelos trens da Trensurb, a estação Anchieta é a mais próxima da Arena, localizada a cerca de 1,5 quilômetro — um trajeto tranquilo, que pode ser feito em cerca de dez minutos a pé.

No entorno do estádio, agentes da EPTC estarão posicionados desde às 9 horas para coordenar o fluxo de veículos e orientar pedestres. Os motoristas que escolherem ir de carro devem ficar atentos aos bloqueios, que terão início por volta das 17h30, dependendo do fluxo real monitorado.

Os pontos de bloqueio incluem o acesso à Arena pela alça da BR-448 (Rodovia do Parque) e pela Rótula Jornalista Paulo Sant’Anna, intersecção das avenidas A. J. Renner, Padre Leopoldo Brentano e rua José Pedro Boéssio.

Após o encerramento da partida, a saída dos veículos será direcionada: quem estacionar nos setores E2 e E1 (portões 3 a 5) será conduzido à BR-448, sentido Porto Alegre–Canoas. Já os automóveis que estiverem nos portões 1 e 2, também no setor E1, devem seguir pela rua Voluntários da Pátria.

Com casa cheia, clima de decisão e estrutura preparada, a quarta-feira promete ser de festa, mobilização e apoio à busca gremista pela virada na Copa Sul-Americana.

