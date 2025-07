Inter Kaíque Rocha é mais um zagueiro que se despede do Inter

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Com poucos minutos com a camisa colorada, o zagueiro vai para o Casa Pia por 500 mil euros Foto: Ricardo Duarte/Internacional Com poucos minutos com a camisa colorada, o zagueiro vai para o Casa Pia por 500 mil euros. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter segue reformulando seu elenco na janela de transferências. Após a saída do uruguaio Rodrigo Rogel, que retornou ao Hertha Berlin após o fim do empréstimo, o clube gaúcho confirmou nesta terça-feira (22) a venda de mais um defensor: Kaíque Rocha, de 24 anos, foi negociado com o Casa Pia, da primeira divisão portuguesa.

Kaíque chegou ao Beira-Rio em janeiro, sem custos, após passagem pelo Athletico Paranaense. Sem espaço com o técnico Roger Machado — atuou apenas 19 minutos no Gauchão — o zagueiro já havia manifestado o desejo de ser negociado. A transferência foi oficializada por cerca de 500 mil euros (R$ 3,2 milhões). O Casa Pia, que terminou em 9º lugar na Liga Portugal 2024/25, aposta no brasileiro para reforçar sua defesa.

Com a saída de Kaíque Rocha, o Inter tem 5 zagueiros, Vitão e Victor Gabriel que são os titulares até então, Gabriel Mercado que se recuperou recentemente, Juninho e Clayton Sampaio que ainda não conseguiram ter muitas sequências positivas, principalmente o Clayton Sampaio.

Além disso, o volante Richard pode ser improvisado na defesa em caso de necessidade. A posição é considerada carente internamente, e um reforço para a posição não está descartada. A janela de transferências segue aberta até 2 de setembro.

