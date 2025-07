Economia Venda de carne bovina do Brasil para os Estados Unidos cai 60% após recorde de abril

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Exportações diminuíram após Donald Trump sobretaxar importações de produtos brasileiros Foto: Assessoria/Governo/Rondônia Foto: Assessoria/Governo/Rondônia

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As vendas de carne bovina do Brasil para os Estados Unidos caíram 61,8% em junho em relação a abril, mês em que as exportações para os americanos bateram recorde.

Segundo dados da Abiec (Associação Brasileira da Indústria de Carne), o Brasil enviou 47.836 toneladas de carne bovina in natura para os EUA, maior quantidade vendida para um mês, em 2025.

Mas, em maio, o volume caiu para 27.413 toneladas, um mês depois de Donald Trump anunciar uma sobretaxa de 10% para os produtos brasileiros. Em julho, porém, o presidente dos EUA anunciou que a taxa subirá para 50% em 1º de agosto.

Em junho, as exportações de carne do Brasil para os EUA diminuíram ainda mais, para 18.232 toneladas. Já até o dia 21 de julho, o volume vendido foi de 9.745 toneladas.

A Abiec compila dados do Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços). Mas relatórios do Ministério da Agricultura mostram a mesma tendência para as vendas de carne bovina in natura aos EUA.

Em abril, as vendas chegaram a 44.164 toneladas, caindo para 13.454 toneladas, em junho. No entanto, as 156 mil toneladas exportadas para os EUA no primeiro semestre deste ano foram o maior volume já vendido pelo Brasil ao país, na série histórica do ministério, desde 1997.

Taxa pode chegar a 76,4% com tarifaço

Por causa de acordos firmados, o Brasil tem direito a vender 65 mil toneladas de carne bovina para os EUA sem tarifas. Mas essa quantidade é vendida rapidamente no início do ano.

Quando essa cota acaba, os americanos pagam, tradicionalmente, uma taxa de 26,4% para importar a carne brasileira. Porém, em abril, Trump taxou todas as importações do Brasil em mais 10 pontos percentuais, o que fez essa tarifa subir para 36,4%.

Agora, a taxa de 10% foi substituída por 50%. Somando com os 26,4% que já faziam parte do acordo, os americanos devem começar a pagar 76,4% de tarifa para importar a carne brasileira a partir de 1º de agosto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/venda-de-carne-bovina-do-brasil-para-os-estados-unidos-cai-60-apos-recorde-de-abril/

Venda de carne bovina do Brasil para os Estados Unidos cai 60% após recorde de abril

2025-07-22