Inter Alemão, ex-Internacional, é anunciado pelo Pachuca e garante retorno financeiro ao colorado

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Alemão vai render 5 milhões de reais para o Inter Foto: Divulgação Alemão vai render 5 milhões de reais para o Inter. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O atacante Alemão, ex-Inter, foi oficialmente apresentado como novo reforço do Pachuca, do México, após brilhar com a camisa do Real Oviedo na campanha histórica que culminou com o retorno do clube à elite do futebol espanhol após 24 anos.

A transferência, acompanhada por um vídeo especial de boas-vindas, faz parte de um movimento estratégico do Grupo Pachuca — conglomerado que administra ambos os clubes — e teve ainda a ida de Salomón Rondón para o Oviedo como peça complementar no plano de reforços cruzados.

Alemão foi peça fundamental na conquista do acesso, acumulando 14 gols e quatro assistências em 44 partidas na La Liga 2, tornando-se o artilheiro da equipe. Com 27 anos, o brasileiro deixa o futebol europeu após dois anos e 83 jogos disputados, somando 22 gols e cinco assistências por Real Oviedo.

“Volto à América Latina mais experiente e com uma bagagem muito importante que pude adquirir no futebol europeu. Vou trabalhar muito para poder corresponder às expectativas em relação à minha chegada, e espero poder construir uma história bonita no Pachuca também, declarou o jogador em sua chegada ao clube mexicano.”, afirmou Alemão, confiante para a nova etapa na carreira.

A negociação entre os clubes envolve cifras significativas e beneficia o Inter, clube que lançou Alemão ao cenário nacional entre 2022 e 2023. O contrato firmado com o grupo que controla Oviedo e Pachuca previa que o Inter teria direito a 30% de uma futura venda. A operação girou em torno de US$ 3 milhões — o equivalente a cerca de R$ 16,8 milhões. Com isso, o colorado deve embolsar aproximadamente US$ 900 mil, ou R$ 5 milhões, como compensação pela valorização do atleta.

