Grêmio Grêmio acerta a contratação do atacante Carlos Vinicius

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Após a saída de Arezo, o Grêmio foi ao mercado em busca de um atacante com passagem de oito anos pelo futebol europeu. Foto: Reprodução/@carlosvinicius95 Após a saída de Arezo, o Grêmio foi ao mercado em busca de um atacante com passagem de oito anos pelo futebol europeu. (Foto: Reprodução/@carlosvinicius95) Foto: Reprodução/@carlosvinicius95

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio oficializou nesta terça-feira (22) a contratação do atacante Carlos Vinícius, de 30 anos. O jogador já se encontra em Porto Alegre para a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato que o vinculará ao clube gaúcho.

Com passagem pelo Tottenham há cinco temporadas e recentemente vinculado ao Fulham, ambos da Inglaterra, o brasileiro estava sem clube desde que deixou a equipe nos últimos dias. Antes de acertar com o Tricolor, chegou a ser oferecido ao Corinthians, mas as negociações não avançaram.

Carlos Vinícius chega ao Grêmio para ocupar a vaga deixada por Matías Arezo, emprestado ao Peñarol, do Uruguai. A expectativa é que o novo reforço atue como alternativa a Martin Braithwaite, principal nome da posição e que renovou vínculo com o clube até o fim de 2027. André Henrique também é opção no setor ofensivo.

O interesse gremista por Carlos Vinícius é antigo. O ex-treinador gremista, Renato Portaluppi, pediu a contratação do atleta. O jogador vinha sendo monitorado em outras janelas de transferência e agora, sem vínculo contratual, acabou se tornando uma oportunidade estratégica para o elenco comandado por Mano Menezes.

O jogador soma 87 gols em 251 partidas na carreira. Sua melhor temporada foi em 2019/2020, quando atuava pelo Benfica, de Portugal: foram 24 gols e 10 assistências em 47 jogos. Desde então, o brasileiro teve apenas mais uma temporada com dois dígitos em gols, defendendo o Tottenham, da Inglaterra, com 10 gols e 3 assistências em 22 partidas. Depois disso, seu desempenho mais expressivo ocorreu no PSV, da Holanda, na temporada 2020/2021, com 7 gols e 7 assistências. Agora, o atacante busca recuperar sua boa fase vestindo a camisa do tricolor gaúcho.

Além do atacante, o Grêmio também mantém negociações com o zagueiro paraguaio Fabián Balbuena, que está livre no mercado. As movimentações não estão diretamente relacionadas aos anúncios feitos por Marcelo Marques, pré-candidato à presidência do clube.

Marques comprou a Arena do Grêmio e prometeu doá-la à instituição, além de declarar publicamente seu desejo de impulsionar os investimentos em reforços ainda nesta janela. Seu plano é elevar o nível competitivo do Tricolor com vistas à conquista de uma vaga na Copa Libertadores 2026.

Carlos Vinícius será submetido à rotina médica e física nos próximos dias. A expectativa é que, se aprovado, seja integrado ao elenco principal rapidamente para iniciar a adaptação e brigar por espaço no setor ofensivo gremista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-acerta-a-contratacao-do-atacante-carlos-vinicius/

Grêmio acerta a contratação do atacante Carlos Vinicius

2025-07-22