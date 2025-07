Esporte Liga das Nações: Seleção Brasileira feminina de Vôlei está convocada para enfrentar a Alemanha

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O Brasil chega embalado por uma campanha sólida: 11 vitórias e 31 pontos, ficando atrás apenas da Itália Foto: Divulgação/Volleyball World O Brasil chega embalado por uma campanha sólida: 11 vitórias e 31 pontos, ficando atrás apenas da Itália. (Foto: Divulgação/Volleyball World) Foto: Divulgação/Volleyball World

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A reta final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) está em curso, e o técnico José Roberto Guimarães divulgou, nesta terça-feira (22), a lista de atletas convocadas do Brasil para o confronto das quartas de final contra a Alemanha, que acontece nesta quinta-feira (24), às 15 horas, em Lodz, na Polônia, sede da fase decisiva da competição.

A Seleção chega embalada por uma campanha sólida: 11 vitórias e 31 pontos, ficando atrás apenas da Itália, que liderou com 33 pontos. A adversária da vez, Alemanha, avançou como a sétima colocada, com 23 pontos. As equipes já se enfrentaram na primeira fase, com triunfo brasileiro por 3 sets a 2, em duelo equilibrado.

A principal ausência é da jovem ponteira Ana Cristina, que sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo durante a competição. Com isso, a responsabilidade recai sobre a capitã Gabi Guimarães, que vem crescendo na VNL e foi destaque na vitória sobre a Polônia, durante a etapa no Japão. Outro nome importante é Júlia Bergmann, vice-líder em pontos da Seleção, com 159 acertos.

“Estamos muito animadas de jogar aqui na Polônia, sabemos que é um país que apoia muito o voleibol e as pessoas adoram o esporte. […] Todo mundo aqui quer ganhar, pra gente não é diferente, mas sabemos que temos um confronto bem difícil com a Alemanha”, declarou Gabi em coletiva de imprensa.

Escalação definida

José Roberto optou por um grupo que mistura experiência e renovação para encarar a Alemanha. Foram relacionadas:

– Levantadoras: Macris e Roberta;

– Opostas: Jheovana, Kisy, Rosamaria e Tainara;

– Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann;

– Centrais: Diana, Júlia Kudiess e Lorena;

– Líberos: Laís e Marcelle.

Quartas de final

Quarta-feira (23)

11h30: Itália x Estados Unidos;

15h00: Polônia x China.

Quinta-feira (24)

11h30: Japão x Turquia;

15h00: Brasil x Alemanha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/liga-das-nacoes-selecao-brasileira-feminina-de-volei-esta-convocada-para-enfrentar-a-alemanha/

Liga das Nações: Seleção Brasileira feminina de Vôlei está convocada para enfrentar a Alemanha

2025-07-22