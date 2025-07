Grêmio Monsalve vai passar por cirurgia no ombro direito e desfalca o Grêmio na temporada

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Após exames de imagens foi mostrado que a lesão apresenta um alto grau de instabilidade Foto: Lucas Uebel/Grêmio Após exames de imagens foi mostrado que a lesão apresenta um alto grau de instabilidade. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio comunicou que o meia colombiano Miguel Monsalve será submetido a cirurgia no ombro direito para correção de uma instabilidade glenoumeral, decorrente da luxação sofrida na partida contra o Alianza Lima, pela Copa Sul-Americana, na última semana.

A decisão foi tomada após avaliação detalhada do corpo médico tricolor, em conjunto com especialista em ombro, que indicaram a necessidade da intervenção cirúrgica para evitar reincidência da lesão.

A equipe médica ainda não definiu o prazo exato para o retorno de Monsalve aos gramados. Segundo os exames realizados, a lesão apresenta alto grau de instabilidade, o que poderia comprometer a recuperação do atleta caso o clube optasse por um tratamento conservador. Diante da possibilidade de recidiva e prejuízo à performance futura, o Grêmio optou por realizar o procedimento para garantir maior segurança clínica ao jogador.

A cirurgia está marcada para esta quarta-feira (23) em Porto Alegre. O procedimento será conduzido por um especialista em ombro que atua como referência médica no hospital, com o acompanhamento direto do departamento de ortopedia do Grêmio, assegurando que todos os protocolos esportivos e clínicos sejam seguidos rigorosamente.

Miguel Monsalve, contratado na última temporada como uma das apostas para o setor ofensivo, vinha ganhando espaço na equipe e chamando atenção pela qualidade técnica e movimentação em campo. A expectativa do clube é que a cirurgia proporcione ao jogador uma recuperação completa e sem riscos de sequelas que comprometam sua trajetória no futebol brasileiro.

O Grêmio seguirá monitorando a evolução do atleta e irá divulgar atualizações sobre o processo de reabilitação assim que houver novas etapas concluídas.

2025-07-22