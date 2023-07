Rio Grande do Sul Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul promove o Seminário “Democracia e Liberdade de Expressão”

27 de julho de 2023

O evento marca o lançamento do projeto “Caminhos da Democracia” Foto: Divulgação O evento marca o lançamento do projeto “Caminhos da Democracia” (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (28), às 15h, o TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul) realizará, no plenário da instituição (Rua Duque de Caxias, nº 350), e Porto Alegre, o Seminário “Democracia e Liberdade de Expressão”. O jornalista Marcelo Rech e o jurista Flávio Pansieri serão os palestrantes e a advogada Débora Dalcin será a mediadora.

O seminário oportunizará a reflexão sobre a metamorfose de um direito humano fundamental, a liberdade de expressão, frente ao fenômeno da desinformação e seus impactos sobre a percepção pública, quando à legitimidade do processo eleitoral e da própria democracia no Brasil.

O evento marcará o lançamento do projeto “Caminhos da Democracia”. Visando às eleições de 2024, integrantes do TRE-RS percorrerão diferentes regiões do estado, para sensibilizar atores do processo eleitoral e cidadãos da importância da manutenção e defesa da integridade eleitoral.

O evento “Democracia e Liberdade de Expressão” será transmitido, ao vivo, pelo canal da Escola Judiciária Eleitoral Ministro Paulo Brossard de Souza Pinto (EJERS), no YouTube. As inscrições, para fins de certificação, deverão ser realizadas no site da EJERS (necessário fazer o login).

