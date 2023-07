Inter Sub-20 do Inter é eliminado do Brasileirão

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

O Inter acabou perdendo para o Santos por 3 a 0 Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC O Inter acabou perdendo para o Santos por 3 a 0 (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC) Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

A categoria Sub-20 do Celeiro de Ases encerrou com derrota sua participação no Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o Inter perdeu para o Santos, no jogo de volta das quartas de final da competição, pelo placar 3 a 0. Realizada nesta tarde de quarta-feira (26), a partida teve como sede o CT Rei Pelé.

Depois de largar em desvantagem no duelo com o Santos, consequência de derrota por 2 a 0 no jogo da ida, no CT Alvorada, o Inter contou com retornos importantes no Rei Pelé.

Suspensos, Rangel, Matteo e Fellipe reforçaram o Celeiro de Ases nesta quarta. Além disso, o técnico João Miguel escalou o Clube do Povo com dois centroavantes: Riquelmy e Vinicius Souza. Nessa disposição, o Colorado começou a criar aos 13 minutos.

A grande chance de Riquelmy veio aos 32. Após pressionar a saída de jogo paulista, o Celeiro recuperou a posse e trabalhou com velocidade. Da defesa, Samuel lançou Vinicius Souza, que fez o pivô para Gustavo Prado. O camisa 10 abriu jogo na esquerda, com Rangel, que avançou até a altura da grande área e cruzou para o centroavante, livre, cabecear por cima.

A resposta santista foi letal. Em velocidade, Fernandinho foi lançado pela direita e, já dentro da área, serviu Enzo, que transformou o agressivo contragolpe em gol do Santos.

No segundo tempo, Hyan foi decisivo para o Santos. Aos dois minutos, o meio-campista lançou Fernandinho, que escapou entre os zagueiros do Inter e finalizou na saída de Kauan: 2 a 0. Pouco depois, o camisa oito adversário voltou a ser garçom e serviu Enzo, que disparou em velocidade e finalizou para milagre do goleiro colorado. No rebote, Miguelito marcou o terceiro.

Agora, a próxima competição no calendário da categoria Sub-20 é a Copa do Brasil, torneio que o Inter venceu no ano de 2014.

2023-07-27