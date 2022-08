Rio Grande do Sul Tribunal Regional Eleitoral do RS estará na Expointer para tirar dúvidas sobre a urna eletrônica

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Servidores da Justiça Eleitoral prestarão esclarecimentos aos eleitores, durante a feira Foto: TRE-RS Servidores da Justiça Eleitoral prestarão esclarecimentos aos eleitores, durante a feira Foto: TRE-RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Tendo em vista a proximidade das Eleições deste ano, o TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul) instalará um estande na Expointer 2022 entre os dias 27 de agosto e 4 de setembro.

No local, estarão expostas urnas eletrônicas, onde os cidadãos poderão obter esclarecimentos sobre o funcionamento e a segurança dos equipamentos. Também será esclarecida a ordem estabelecida para a votação dos candidatos.

Importante observar que ali não será possível realizar emissão e/ou regularização título eleitoral. Os servidores estarão no local, das 8h às 20h, para tirar eventuais dúvidas sobre o funcionamento das urnas eletrônicas no dia das Eleições 2022. O estande do TRE-RS estará instalado na praça (n. 25 do mapa).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul