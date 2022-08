Grêmio “Ou jogo no Grêmio ou encerro a carreira”, diz o atacante Diego Souza

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

Aos 37 anos, centroavante tem contrato até o fim da temporada, que pode ser a última de sua carreira Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Centroavante do Grêmio, Diego Souza, goleador na temporada de 2022 e prestes a alcançar a terceira temporada seguida na artilharia do time, afirmou durante entrevista coletiva, nesta quinta-feira (25), a vontade de permanecer no clube gaúcho. O contrato do jogador se encerra em dezembro deste ano.

Na entrevista, Diego Souza foi questionado em mais de um momento sobre a continuidade ou não no Grêmio. O jogador, de 37 anos, ressaltou o vontade de prosseguir no tricolor. Caso isso não se concretize, irá pendurar as chuteiras.

Com 17 gols, Diego Souza é mais uma vez o artilheiro do Grêmio na temporada. Em 2020 e 2021, o centroavante também foi o goleador máximo, com 28 e 24 gols, respectivamente.

Em novembro, o Grêmio passará por uma eleição para decidir a diretoria nos próximos três anos. O ídolo gremista, no entanto, negou que algum candidato tenha procurado para tratar de uma possível renovação.

