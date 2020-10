Rio Grande do Sul Tribunal Regional Eleitoral do RS solicita aos bombeiros orientações para o envio de EPIs às zonas eleitorais

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Álcool em gel será disponibilizado aos eleitores e mesários no dia da votação Foto: Anselmo Cunha/PMPA Álcool em gel será disponibilizado aos eleitores e mesários no dia da votação. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

O presidente do TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul), desembargador André Luiz Villarinho, participou, na sexta-feira (02), de uma reunião virtual com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, coronel César Eduardo Bonfanti.

Villarinho solicitou aos bombeiros o auxílio na orientação dos cuidados necessários para o transporte e acondicionamento dos EPIs (equipamentos de proteção individual) para as zonas eleitorais do interior do Estado, devido à grande quantidade de frascos de álcool que será transportada.

A partir da segunda quinzena deste mês, os EPIs serão enviados para as zonas eleitorais a fim de evitar a propagação do coronavírus no dia da votação. O pleito ocorrerá em 15 de novembro.

