Porto Alegre Tribunal Regional Federal em Porto Alegre acolhe pedido da Procuradoria-Geral do Município e mantém reassentamento da Vila Nazaré

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Famílias são realocadas em moradias nos bairros Sarandi e Ruben Berta. Foto: Luciano Lanes/PMPA Famílias são realocadas em moradias nos bairros Sarandi e Ruben Berta. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) acolheu pedido da PGM (Procuradoria-Geral do Município) e manteve decisão do Juízo da 3ª Vara Federal de Porto Alegre para a continuidade do reassentamento das famílias da Vila Nazaré. A decisão unânime da 4ª Turma, proferida nesta quarta-feira (11), negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Estado contra o Município de Porto Alegre, o Demhab (Departamento Municipal de Habitação), a Fraport (empresa que administra o Aeroporto Salgado Filho), a União e a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). No agravo, os autores pediam a reforma da decisão do juízo de primeiro grau, para suspender o reassentamento em curso.

Na fundamentação do processo, a PGM informou que a realocação ocorre em conformidade com os critérios de priorização de atendimento às famílias previstos na legislação. A Procuradoria destacou também que os condomínios Senhor do Bom Fim e Irmãos Maristas, para onde estão sendo transferidos os moradores da Nazaré, atendem plenamente aos requisitos do direito à moradia digna, estabelecidos no Pidesc (Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), como segurança de posse, disponibilidade de serviços, infraestrutura, equipamentos públicos, habitabilidade, não discriminação e priorização de grupos vulneráveis.

De acordo com o procurador-geral do Município, Nelson Marisco, ao manter o processo de reassentamento, a decisão concede moradia digna a mais de mil famílias que residem em condições precárias na Vila Nazaré e também possibilita a continuidade da expansão do Aeroporto Salgado Filho.

Transferência

As famílias da Vila Nazaré estão sendo transferidas para a realização das obras de ampliação do aeroporto. A prefeitura ofereceu os condomínios Senhor do Bom Fim, no bairro Sarandi, e Irmãos Maristas, no Ruben Berta. Os dois contam com unidades comerciais para aqueles que já possuíam estabelecimentos na Vila Nazaré.

A primeira fase do reassentamento começou em junho de 2019. Atualmente, 359 famílias já residem no empreendimento Senhor do Bom Fim, restando apenas cinco unidades habitacionais disponíveis. Para o condomínio Irmãos Maristas, já se mudaram 427 famílias, e 797 já selecionaram suas unidades habitacionais no local. O procurador municipal Gustavo Moreira Pestana, da Procuradoria Municipal Especializada do Demhab, atua no processo judicial pela PGM.

