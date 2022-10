Política Tribunal Superior Eleitoral emite zerésima e mostra que não há nenhum voto no sistema do segundo turno da eleição

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2022

Cerimônia teve a participação de diversas instituições, com representantes das Forças Armadas, da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU), por exemplo (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) emitiu neste sábado (29), véspera do segundo turno das eleições, a zerésima das urnas eletrônicas. O documento mostrou que não há nenhum voto computado no sistema antes do início do pleito.

Marcada inicialmente para as 12h, a cerimônia ocorreu com atraso devido a uma “dificuldade de comunicação entre os sistemas” devido ao fechamento da rede para evitar ataques cibernéticos, informou o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Júlio Valente.

Valente descartou que haja qualquer relação entre o atraso deste sábado e a apuração de votos, neste domingo (31). “Na sexta é de praxe, como forma de medida protetiva, que fechemos nossa rede de internet não só para acesso externo como interno. É um procedimento padrão que acontece em todos os turnos. No primeiro turno aconteceu alguma instabilidade e ocorreu novamente no segundo turno. Isso é esperado, faz parte do processo e das medidas protetivas contra ataques cibernéticos”, explicou o secretário.

Todas as entidades fiscalizadoras foram convidadas a assinar a zerésima. Compareceram representantes das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Controladoria-Geral da União, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Nacional do Ministério Público, da Procuradoria-Geral Eleitoral e dos partidos PCdoB, PV e Cidadania.

A missão de observação eleitoral da OEA (Organização dos Estados Americanos) também acompanhou o procedimento. Antes da emissão da zerésima, o TSE realizou uma cerimônia de verificação dos sistemas que serão utilizados nas urnas eletrônicas. São os mesmos sistemas lacrados e assinados digitalmente pelas entidades fiscalizadoras em 2 de setembro.

“Estamos mostrando que os sistemas que foram lacrados são os sistemas que estão sendo executados”, destacou o secretário do TSE. Esses sistemas passaram por etapa de fiscalização que durou um ano e foi acompanhada pelas entidades fiscalizadoras.

