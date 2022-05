Política Tribunal Superior Eleitoral registra recorde de atendimento

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Entre os pedidos, há solicitações para emissão do título de eleitor, mudança de domicílio eleitoral, alteração de dados pessoais e revisão para regularizar inscrições canceladas. Foto: Antonio Augusto/TSE Entre os pedidos, há solicitações para emissão do título de eleitor, mudança de domicílio eleitoral, alteração de dados pessoais e revisão para regularizar inscrições canceladas. (Foto: Antonio Augusto/TSE) Foto: Antonio Augusto/TSE

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta reta final do cadastro para as eleições de outubro, mais de 7,2 milhões de pessoas entraram com pedidos na Justiça Eleitoral nos últimos 30 dias, atingindo o recorde histórico de atendimentos. A maior parte dos requerimentos, mais de 4 milhões, foi feita de forma presencial nos cartórios. Outros 3 milhões de pessoas fizeram solicitações virtualmente, por meio do Título Net. O prazo para regularização terminou nesta quarta (4).

Entre os pedidos, há solicitações para emissão do título de eleitor, mudança de domicílio eleitoral, alteração de dados pessoais e revisão para regularizar inscrições canceladas.

Apenas entre segunda-feira (2) e o início da tarde de terça-feira (3), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) realizaram 1,1 milhão de atendimentos a eleitores pelos sistemas Título Net e Elo (os cartórios eleitorais).

Após o portal da Justiça Eleitoral apresentar instabilidade no atendimento na segunda-feira por conta da sobrecarga de acessos, o TSE determinou que os serviços que não impactam a retirada ou regularização dos cadastros eleitorais ficarão fora do ar até a quinta-feira (5). O sistema para regularização do título de eleitor foi reestabelecido na terça.

No dia 11 de julho, o Tribunal Superior Eleitoral vai divulgar quantos brasileiros estão aptos a votar nas eleições de outubro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política