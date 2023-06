Bolsonaro e o seu candidato a vice-presidente nas eleições de 2022, Walter Braga Netto, são acusados de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A ação é de autoria do PDT.

Em julho do ano passado, em meio à disputa presidencial, Bolsonaro reuniu embaixadores de países estrangeiros para fazer duras críticas ao sistema eleitoral brasileiro e às urnas eletrônicas. O encontro, realizado no Palácio da Alvorada, foi transmitido pela TV Brasil e pelas redes sociais.

O julgamento iniciou na quinta-feira (22) com a apresentação do resumo do caso e das sustentações das partes do processo. Após o relator, votam os ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia (vice-presidente do TSE), Nunes Marques e Alexandre de Moraes, presidente da Corte.

O tribunal destinou três sessões para a análise do processo. O julgamento ainda pode prosseguir na quinta-feira (29).