Porto Alegre Trincheira da Ceará será entregue no dia 4 de março

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

Marchezan vistoriou obras da Casa de Bombas nesta quarta-feira Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Marchezan vistoriou obras da Casa de Bombas nesta quarta-feira (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior, acompanhado do secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, e do diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos, Darcy Nunes, vistoriou as obras da Trincheira da Ceará nesta quarta-feira (05).

Marchezan recebeu de representantes do Consórcio Farrapos, responsável pela obra, a garantia de que os painéis de controle (sem os quais a operação não é viável) da Casa de Bombas serão entregues e instalados em até 20 dias.

A previsão é que a trincheira estará aberta à população no dia 4 de março, data de encerramento do contrato da obra. Ao todo, são três bombas, duas com capacidade de 88 litros por segundo e outra de 45 litros por segundo, que servem para coletar água de infiltração interna e água da chuva.

A obra começou em janeiro de 2013 e faz parte do pacote de obras da Copa. A demora na entrega foi em razão do atraso de pagamentos, da necessidade de alteração estrutural no projeto original, já que a trincheira está localizada dentro de um lençol freático, e alteração do projeto original da Casa de Bombas, que era em formato de operação manual e passou a ser totalmente automatizado. Isso irá garantir maior segurança e confiabilidade ao sistema e menor custo.

