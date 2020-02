Porto Alegre Porto Alegre notifica uma suspeita de infecção por coronavírus

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

Profissionais da área de saúde receberam capacitação para atendimentos Foto: Robson Da Silveira/SMS PMPA Profissionais da área de saúde receberam capacitação para atendimentos Foto: Robson Da Silveira / SMS PMPA Foto: Robson Da Silveira/SMS PMPA

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) notificou uma suspeita de infecção pelo novo coronavírus ao Ministério da Saúde. O paciente é um bebê de seis meses, filho de brasileiros, que nasceu na China e lá reside com a família. Na terça-feira (04) à noite, a criança recebeu atendimento médico em Porto Alegre, onde estava de passagem com os pais. Esta é a única notificação de Porto Alegre em investigação.

Os sintomas apresentados pelo bebê são considerados leves, e a família já está em outro município. A recomendação foi que ele seja mantido em isolamento respiratório, ou seja, fique em casa até sete dias ou até não ter mais sintomas.

Capacitação

Na tarde desta quarta-feira, profissionais que atuam em prontos-atendimentos, hospitais, no serviço médico do Aeroporto Salgado Filho, na Anvisa e em laboratórios municipais participaram de capacitação sobre coleta de secreções respiratórias indicadas para casos suspeitos e medidas de proteção individuais para o procedimento. Técnicos da Vigilância em Saúde da SMS expuseram um panorama da doença no mundo e tiraram dúvidas dos presentes.

