Trinta cidades de Santa Catarina decretam situação de emergência por causa das chuvas

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

Foram registradas três mortes e rodovias tiveram de ser interditadas no Estado. (Foto: Divulgação)

Ao menos 30 cidades de Santa Catarina decretaram situação de emergência por causa das fortes chuvas que atingiram o Estado ao longo da semana. De acordo com o último boletim elaborado pelo Grupo de Ações Coordenadas da Defesa Civil, divulgado às 20h30min da noite desta sexta-feira (2), 32 municípios haviam reportado ocorrências em virtude das chuvas intensas, mas diversas cidades ainda não tinham conseguido registrar os incidentes pois continuavam sendo afetados e seguiam com suas equipes empenhadas nas ações de resposta. Foram registradas ao menos três mortes, segundo o governo estadual, e rodovias tiveram de ser interditadas. Duas pessoas seguiam desaparecidas até a noite desta sexta.

Segundo informações divulgadas na noite desta sexta-feira pela Polícia Rodoviária Federal, a BR-101, em Tijucas, havia sido liberada em ambos os sentidos. Já a BR-282 seguia interditada de Santo Amaro da Imperatriz a Rancho Queimado, com diversos pontos de bloqueio, sem previsão de liberação. A BR-280 seguia interditada na Serra de Corupá, e as BRs 470 e 116 estavam sem bloqueios, mas com lentidão no fluxo. Na BR-376, onde houve um deslizamento de terra, não havia previsão de data para a liberação da via.

Os municípios que já decretaram situação de emergência são: Araquari, Campo Alegre, Canelinha, Canoinhas, Corupá, Doutor Pedrinho, Garuva, Gaspar, Guaramirim, Itajaí, Itapoá, Jaraguá do Sul, Joinville, Luiz Alves, Massaranduba, Major Gercino, Mafra, Nova Trento, Orleans, Palhoça, Paulo Lopes, Rio dos Cedros, Rio Negrinho, Rodeio, São Bento do Sul, Santo Amaro da Imperatriz, Schroeder, Timbó, Tijucas e Três Barras.

Depois de sobrevoar áreas atingidas e os municípios mais afetados pelas chuvas, o governador Carlos Moisés garantiu que as equipes seguirão empenhadas prestando todo o auxílio humanitário e apoio na etapa de reconstrução. “Nossas equipes seguem totalmente empenhadas nas ações de resposta. As prioridades são proteger e garantir assistência humanitária a todos que precisam. Não vamos descansar até que todos os objetivos estejam cumpridos”, disse.

