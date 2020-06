Brasil Trinta e dois mil presos foram libertados no Brasil por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

Coronavírus: Pelo menos 32,5 mil presos foram libertados. (Foto: Thathiana Gurgel/DPRJ)

Levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revela que ao menos 32,5 mil presos foram libertados nos últimos três meses como medida de redução do contágio pelo coronavírus. O número representa 4,8% do total de presos no país, excluídos quem está em regime aberto e em cadeias nas delegacias. Os detentos deixaram o sistema prisional para ficar em prisão domiciliar, ou sob monitoramento eletrônico. O CNJ ressaltou que, em todo o mundo, cerca de 5% dos detentos deixaram as prisões em razão da pandemia.

As medidas foram determinadas com base na Recomendação 62, de março, que incentiva os juízes a reverem caso a caso a prisão de pessoas inseridas em grupos de risco e em final de pena, que não tenham cometido crimes violentos ou com grave ameaça, como latrocínio, homicídio e estupro. Para obter o benefício, o preso também não pode pertencer a organizações criminosas. Segundo o CNJ, ao menos 24 unidades da federação usaram a recomendação para libertar presos. Como nem todos os estados disponibilizaram dados de detentos libertados, o número de beneficiados com a medida pode ser ainda maior.

Nesta sexta-feira (12), o plenário do CNJ aprovou a renovação do prazo de vigência da Recomendação 62, com medidas para evitar contaminações em massa da Covid-19 no sistema prisional e socioeducativo. O prazo foi ampliado por mais 90 dias. De acordo com dados levantados nas unidades da federação, houve um aumento de 800% nas taxas de contaminação nos presídios desde maio, chegando a mais de 2,2 mil casos nesta semana.

Com a renovação do prazo da Recomendação 62, o CNJ lançará nos próximos dias uma página na internet com informações atualizadas periodicamente sobre presos beneficiados com a norma. Entre os dados que serão disponibilizados, estão o número de contaminações de pessoas privadas de liberdade e servidores.

Papuda

O Complexo Penitenciário da Papuda ultrapassou a marca de mil casos confirmados de coronavírus, número superior a muitas cidades brasileiras, na primeira semana de junho. Até o dia 6, eram 1.047 infectados pelo novo coronavírus (Sars-coV-2), sendo 811 presos e 236 agentes penitenciários.

A Papuda tem em torno de 15 mil presos. Além disso, houve três mortes: 2 internos e 1 agente.

Em todo o sistema penitenciário brasileiro, por exemplo, foram detectados 1.718 casos de Covid-19 . Ou seja, os presos da Papuda correspondem a 47% desse total.

