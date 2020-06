Brasil Paciente infectado com coronavírus foge de hospital com sonda e é recapturado em Mato Grosso

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







De acordo com a Polícia Militar, o paciente, de 43 anos, alegou que não estava satisfeito com o atendimento, tratamento e com os protocolos do hospital. (Foto: Polícia Militar de Várzea Grande)

Um paciente infectado com coronavírus (Covid-19) fugiu do Hospital Metropolitano em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, e foi recapturado por policiais militares.

De acordo com a Polícia Militar, o paciente, de 43 anos, alegou que não estava satisfeito com o atendimento, tratamento e com os protocolos do hospital. Por causa disso, resolveu fugir e queria ir para casa.

Ele estava internado no Hospital Metropolitano, no bairro Cristo Rei, uma das unidades equipadas para tratamento da doença.

Os funcionários chamaram a polícia depois que perceberam a fuga. O paciente foi encontrado perto de um banco próximo. Ele estava segurando uma sonda urinária que estava inda no corpo dele.

O paciente foi recapturado, colocado em uma ambulância e levado novamente ao Hospital Metropolitano de Várzea Grande.

Transmissão

Dezesseis municípios de Mato Grosso já registraram transmissão comunitária da Covid-19, segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde. A transmissão comunitária é aquela quando não é possível rastrear qual a origem da infecção, indicando que o vírus circula entre pessoas que não viajaram ou tiveram contato com quem esteve no exterior.

Os municípios que tem esse tipo de transmissão são, geralmente, os que tem maior número de casos da doença. Das 16 cidades com esse tipo de transmissão, apenas Tapurah e Peixo de Azevedo não estão entre as 20 cidades com mais casos de Covid-19. Todas as outras estão.

Além disso, sete municípios registraram transmissão local, que é aquela em que as pessoas que se infectaram com vírus não estiveram em nenhum país com registro da doença, mas tiveram contato com outro paciente infectado confirmado.

Os sete municípios são Cáceres, São José dos Quatro Marcos, Mirassol d’Oeste, Curvelândia, Querência, Jangada e Alta Floresta.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) registrou mais 18 mortes por Covid-19 em Mato Grosso, na sexta-feira (12), chegando a 181 óbitos notificados no estado. Foram confirmados 5.390 casos da doença. As 18 mortes recentes envolveram moradores de Cuiabá (9), Várzea Grande (3), Nova Mutum (2), Figueirópolis D’Oeste (1), Comodoro (1), Dom Aquino (1) e Sinop (1). Foram os primeiras óbitos registrados em Comodoro, Dom Aquino e Figueirópolis D’Oeste.

Dos 5.390 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 3.060 estão em isolamento domiciliar e 1.912 estão recuperados.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 162 internações em UTI e 146 em enfermaria. Isto é, a taxa de ocupação está em 69% para UTIs e em 17% para enfermarias.

Considerando o número total de casos em Mato Grosso, 50,2% dos diagnosticados são do sexo feminino e 49,8% masculino. Além disso, 1.472 pacientes têm faixa-etária entre 31 a 40 anos.

O documento ainda aponta que um total de 10.969 amostras já foram avaliadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e que, atualmente, restam 875 amostras em análise laboratorial.

Dentre os 20 municípios com maior número de casos de Covid-19, estão Cuiabá (1.544), Várzea Grande (467), Rondonópolis (407), Primavera do Leste (228), Tangará da Serra (201), Confresa (190), Sorriso (181), Lucas do Rio Verde (162), Sinop (147), Nova Mutum (121), Campo Verde (118), Alta Floresta (99), Barra do Garças (99), Pontes e Lacerda (81), Campo Novo do Parecis (56), Cáceres (56), Querência (56), Jaciara (54), Guarantã do Norte (50) e Rosário Oeste (50).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil