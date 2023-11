Polícia Trio de traficantes é preso com mais de 160 quilos de maconha em Guaporé

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2023

Prisão faz parte das ações da operação Argos promovida pela PRF Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Na noite desta quarta-feira (15), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu três homens transportando 167 quilos de maconha em um veículo HB 20. A ação ocorreu próximo à BR-470, em Guaporé.

Em operação de combate ao crime, os PRFs abordaram um HB20, com placas de Curitiba/PR e, minutos depois, outro HB20, emplacado em São Leopoldo. Os dois veículos viajavam juntos e tinham como destino a região metropolitana de Porto Alegre. Um dos carros ia sempre à frente para avisar sobre a presença da polícia na rodovia.

Ao realizarem a abordagem, os policiais, encontraram diversos tabletes de maconha no assoalho e no porta-malas de um dos carros, totalizando 167,6 quilos da droga.

Os criminosos, todos de São Leopoldo e com idades entre 20 e 29 anos, já possuíam passagens criminais por roubo de veículo, posse de drogas, tráfico de entorpecentes, furto e dano.

Aos policiais eles disseram que estavam vindo do Paraná com destino a região metropolitana. O trio foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado, junto com a droga, para a polícia judiciária em Caxias do Sul. Os veículos foram recolhidos a depósito, onde ficarão à disposição para eventuais perícias.

2023-11-16