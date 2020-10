Bem-Estar Tristeza ou depressão? Entenda a diferença

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Entender melhor os nossos sentimentos ajuda no equilíbrio da nossa saúde mental. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nos últimos anos a saúde mental ganhou posição de destaque entre os assuntos mais relevantes nas vidas das pessoas e, cada vez mais, todo mundo procura se informar e encontrar soluções para manter o equilíbrio emocional. Nesse contexto, em se tratando de um assunto tão amplo e que envolve emoções e sentimentos diversos, é natural que surjam dúvidas relacionadas às causas e consequências e aos limites que separam um sentimento de uma patologia clínica.

Tristeza e depressão, por exemplo, são conceitos que muitas vezes são confundidos, o que leva a interpretações erradas e mal-entendidos. Saber a diferença entre estar triste e depressivo é um passo importante para que possamos manter o nosso equilíbrio.

Para entender a diferença entre esses dois estados, ouvimos o professor Humberto Corrêa da Silva Filho, professor titular de Psiquiatria da UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais. Segundo o professor, é normal e saudável que um indivíduo expresse tristeza diante de uma situação adversa e que lhe cause prejuízo, desde que este sentimento seja momentâneo e esteja vinculado somente às circunstâncias que o provocaram. “Tristeza é quando um indivíduo está se sentindo amargurado por conta de uma determinada situação e, de repente, ele consegue reagir a um estímulo positivo, uma boa notícia, por exemplo, que faz com que aquele sentimento ruim desapareça”, explica.

Já a depressão, por sua vez, é um estado de tristeza mais invasivo e profundo, onde não há reação a qualquer estímulo positivo. “Nem mesmo a notícia de que você ganhou na loteria é capaz de afastar a tristeza do indivíduo com depressão”, enfatiza o professor. Além disso, entre outros sintomas, há perda no prazer em atividades cotidianas, presença de pensamentos ruins e alterações do sono e do apetite.

É importante saber diferenciar o que é uma simples sensação de tristeza diante de um momento adverso da vida, analisando a sua intensidade e duração, de uma depressão que, entre outros fatores, pode estar associada ao estilo de vida de cada um. Mudar hábitos simples no dia a dia, tais como dormir bem e dedicar um tempo para si podem ser fundamentais para aumentar a qualidade de vida e se tornar menos propenso a desenvolver depressão.

Outro fator de atenção deve ser a alimentação. É fato que uma dieta equilibrada altera positivamente o humor, o que ajuda a evitar a doença. A adoção da prática de exercícios físicos também é importante para manter a cabeça sempre mais arejada e relaxada. E por fim, mas muito importante, é estar sempre próximo a pessoas que amamos. Afinal, pessoas que estão sempre cercadas de atenção e afeto conseguem se manter mentalmente mais equilibradas e felizes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bem-Estar