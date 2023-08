Expointer 19º Troféu Senar O Sul reconhece lideranças que contribuem para a evolução do agro gaúcho

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2023

Ao todo, 17 personalidades, empresas e entidades ligadas ao agronegócio foram agraciadas na premiação. Foto: Jorge Scherer Foto: Jorge Scherer

A noite deste domingo (27) foi dedicada à celebração de um dos setores mais importantes para a economia e para a sociedade brasileira: o agronegócio. Em mais uma edição do Troféu Senar O Sul, foram premiadas 17 lideranças, empresas e entidades gaúchas e nacionais do setor que se destacaram em suas trajetórias, contribuindo para a evolução do campo e para a consolidação do Rio Grande do Sul e do Brasil como potências do agro perante o mundo.

A cerimônia ocorreu na Associação Leopoldina Juvenil, integrando a programação da 46ª Expointer, que acontece até 3 de setembro, em Esteio (RS). Entre grandes autoridades, agraciados e convidados especiais, mais de 500 pessoas prestigiaram o evento, promovido pela Rede Pampa e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS), em parceria com a Icatu Coopera e a Rio Grande Seguros.

Dentre as categorias, reconhecimento para agroindústrias familiares, produtores rurais, pecuaristas e representantes do segmento de tecnologia e pesquisa, entre outros. Além disso, foram homenageados nomes como o do ex-ministro Aldo Rebelo, vencedor na categoria “Destaque Nacional”, bem como o do deputado federal Alceu Moreira, considerado a Personalidade Política Nacional.

No âmbito estadual, o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do RS, Giovani Feltes, foi o agraciado na categoria “Liderança Gaúcha”; já o nomeado como “Personalidade Política Gaúcha” foi o atual presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin. O comandante Militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, ganhou como “Destaque Especial”.

Representando os homenageados, o secretário Feltes ressaltou o caráter inspirador da iniciativa. “Tenho certeza que os múltiplos dos agraciados aqui vão continuar produzindo, estusiasmados a tornar sua atividade laboral no agro cada vez mais relevante para a vida em sociedade. O legado que fica é o bom exemplo desses que passaram por esse palco tão especial ao longo dos anos”, comentou.

Confira todos os agraciados do 19º Troféu Senar O Sul:

Agroindústria Familiar Rural – Embutidos Fioresi

Propriedade Assistida Ateg – Agrícola Klipel

Instrutor Padrão do Senar-RS – Maristela Mendonça Krügel

Jovem Produtor Rural – Larissa Zambiasi

Produtora Rural – Teodora Lütkemeyer

Pecuarista – Celso Bartz

Produtor de Grãos – Fauro Loreto da Rocha

Tecnologia e Pesquisa – Giovani Faé

Indústria do Agro – TeeJet Technologies

Parceiro do Agro – Banrisul

Destaque Gestão Pública – Otomar Vivian

Destaque Especial – General Hertz Pires do Nascimento

Destaque Institucional – Sistemas Fecomércio e Fiergs

Liderança Gaúcha – Giovani Feltes

Destaque Nacional – Aldo Rebelo

Personalidade Política Gaúcha – Vilmar Zanchin

Personalidade Política Nacional – Alceu Moreira

