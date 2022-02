Mundo Tropas russas avançam para a Ucrânia, dizem governos dos Estados Unidos e Letônia

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2022

Putin estaria movendo forças e tanques adicionais para os territórios ocupados de Donbas, segundo primeiro-ministro da Letônia Foto: Reprodução

Tropas russas estão se movendo para a região leste da Ucrânia, que a Rússia agora reconheceu como “independente”, segundo o primeiro-ministro da Letônia, membro da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), e fontes familiarizadas com a inteligência dos EUA.

Autoridades dos Estados Unidos também afirmaram nesta quarta-feira (23) que o governo americano enviou um novo aviso ao governo da Ucrânia de que as últimas informações de inteligência apontam para uma invasão russa em grande escala.

“De acordo com as informações à minha disposição, [Vladimir] Putin está movendo forças e tanques adicionais para os territórios ocupados de Donbas”, disse o primeiro-ministro da Letônia, Arturs Krišjānis Kariņš, a Jim Sciutto.

“Por qualquer definição, isso é uma travessia de um território soberano para um país vizinho”, afirmou o representante do governo letão. Pressionado especificamente sobre se ele estava se referindo à entrada de tropas russas adicionais desde que Moscou reconheceu as duas regiões separatistas no início desta semana, Kariņš respondeu: “Sim, de acordo com as informações à minha disposição, é exatamente isso que estamos vendo”.

Duas outras fontes familiarizadas com a inteligência dos EUA confirmaram que tropas russas de fato cruzaram a fronteira para a região separatista desde que Putin, reconheceu as duas regiões e emitiu uma ordem de envio de “paz” para o Donbas na terça-feira (22).

A Rússia mobilizou de um a dois grupos táticos de batalhão, a principal formação de combate da Rússia, cada um com uma média de cerca de 800 soldados, de acordo com um alto funcionário dos EUA.

