Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2022

A vice-secretária de Estado americana, Wendy Sherman, afirmou haver preocupações de que Vladimir Putin "usará tipos de armas de guerra que ele não deveria" Foto: Reprodução A vice-secretária de Estado americana, Wendy Sherman, afirmou haver preocupações de que Vladimir Putin "usará tipos de armas de guerra que ele não deveria" Foto: Reprodução

A vice-secretária de Estado americana, Wendy Sherman, disse nesta terça-feira (20) que as tropas russas “parecem perto do colapso” na Ucrânia e que as ações do Kremlin, incluindo o apoio ao que ela descreveu como “referendos falsos” em algumas regiões ucranianas, foram uma medida desesperada do presidente Vladimir Putin.

Em entrevista, Sherman disse haver preocupações de que Putin “usará tipos de armas de guerra que ele não deveria”, observando que ele já havia restringindo acesso à comida.

“Espero que ele entenda o que o presidente acabou de transmitir: não. Não. Não”, disse ela, referindo-se ao alerta do presidente Joe Biden sobre punições se a Rússia usar armas químicas ou nucleares.

Várias autoridades apoiadas pelo Kremlin no leste e sul da Ucrânia anunciaram que referendos sobre a adesão à Rússia serão realizados esta semana. A Ucrânia descartou a medida como resultado do “medo da derrota”.

