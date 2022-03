Mundo Tropas russas se reagrupam na Ucrânia; ataques continuam apesar de promessa

Por Redação O Sul | 31 de março de 2022

A Rússia havia afirmado anteriormente que havia concluído o que nomeou de "1ª fase" da guerra Foto: Reprodução

Autoridades ucranianas e entidades ocidentais afirmaram nesta quinta-feira (31) que as tropas russas estão se reposicionando dentro da Ucrânia, especialmente na região do Donbass – onde ficam as províncias separatistas de Luhanks e Donetsk, reconhecidas como independentes pelo Kremlin.

“De acordo com nossa inteligência, as unidades russas não estão se retirando, mas se reposicionando. A Rússia está tentando se reagrupar, reabastecer e reforçar sua ofensiva na região de Donbass”, disse Jens Stoltenberg, secretário-geral da Otan, a repórteres em Bruxelas nesta quinta-feira.

Um movimento de equipamentos militares russos em direção a Belarus foi observado “provavelmente para reagrupar unidades, bem como para criar uma reserva e repor as perdas humanas, armas e equipamentos de grupos que operam na Ucrânia”, diz um comunicado do Estado-Maior ucraniano desta quinta-feira.

A Rússia havia afirmado anteriormente que havia concluído o que nomeou de “1ª fase” da guerra, declarando que seus esforços seriam, de fato, voltados para o leste ucraniano a partir de então.

O “redirecionamento” russo também implicou na mudança de alvos militares nesta quinta. Apesar do Kremlin ter prometido reduzir os ataques na Ucrânia, bombardeios voltaram a ser registrados no leste do país.

“Nós sentimos claramente que a transferência de tecnologia [militar] em nossa direção está começando agora”, disse Serhiy Haidai, chefe da administração militar da região de Luhansk, em entrevista a uma TV local.

Ataques também foram registrados, na quarta-feira, na cidade nortista de Chernihiv, segundo afirmou o prefeito local Vladyslav Atroshenko.

