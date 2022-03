Economia Endividamento de famílias brasileiras atinge nível recorde em março

Por Redação O Sul | 31 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Parcela de famílias com dívidas, em atraso ou não, atingiu 77,5% Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Parcela de famílias com dívidas, em atraso ou não, atingiu 77,5%. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A parcela de famílias com dívidas, em atraso ou não, no país atingiu 77,5% em março deste ano. Essa é a maior proporção de endividados desde o início da Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor), em 2010, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (31) pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

Em fevereiro, o percentual era de 76,6%. Já em março do ano passado, a taxa era de 67,3%, de acordo com a Peic. O percentual de inadimplentes, ou seja, famílias com contas ou dívidas em atraso, chegou a 27,8%, o segundo maior percentual da pesquisa, ficando abaixo apenas daquele registrado no primeiro mês da Peic, em janeiro de 2010 (29,1%). Em fevereiro, taxa ficou em 27% e em março de 2021, 24,4%.

Já as famílias que não terão condição de pagar suas dívidas e contas em atraso somam 10,8%, acima dos percentuais de fevereiro deste ano e de março do ano passado (ambos 10,5%).

O cartão de crédito responde por 87% dos motivos de endividamento no país, seguido pelos carnês (18,7%), financiamento de carro (11,2%), crédito pessoal (9,4%) e financiamento de casa (8,6%).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia