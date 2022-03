Política Presidente do PSDB divulga nota e diz que Doria é o nome do partido para disputa presidencial

Por Redação O Sul | 31 de março de 2022

Bruno Araújo (E), presidente nacional do PSDB, afirma que não "haverá qualquer contestação à legitimidade" da candidatura de Doria Foto: AG Bruno Araújo (E), presidente nacional do PSDB, afirma que não 'haverá qualquer contestação à legitimidade' da candidatura de Doria. (Foto: AG) Foto: AG

Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, divulgou nota nesta quinta-feira (31) para reafirmar que João Doria, governador de São Paulo, é o candidato do partido à presidência da República. O documento surge em resposta à possibilidade de o governador paulista desistir da candidatura e permanecer à frente do estado.

No documento, Araújo citou as prévias disputadas internamente no partido em novembro de 2021, quando Doria superou Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus.

“As prévias serão respeitadas pelo partido. O governador tem a legenda para disputar a presidência da República. E não há, nem haverá qualquer contestação à legitimidade da sua candidatura pelo partido”, disse o presidente nacional da sigla.

No começo do dia, Doria sinalizou à aliados que recuaria da disputa presidencial e se manteria no governo de SP, o que interfere nas pretensões do PSDB de o vice-governador, Rodrigo Garcia, assumir o posto e concorrer às eleições de outubro.

Bruno Araújo ainda citou o compromisso do partido “com o processo democrático brasileiro” para manter a escolha de Doria como pré-candidato. “O PSDB é consciente de seu protagonismo em contribuir com o fim da polarização hoje existente no país”, afirmou.

