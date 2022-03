Acontece Sicoob Credicapital realiza reunião preparatória presencial em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de março de 2022

O evento aconteceu na Associação Comercial de Porto Alegre e contou com a presença de cooperados, conselheiros, diretores e colaboradores Foto: Divulgação O evento aconteceu na Associação Comercial de Porto Alegre e contou com a presença de cooperados, conselheiros, diretores e colaboradores. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Sicoob Credicapital realizou na última sexta-feira (25), a segunda reunião preparatória para a Assembleia Geral Ordinária (AGO). O evento aconteceu na ACPA (Associação Comercial de Porto Alegre) e contou com a presença de cooperados, conselheiros, diretores e colaboradores.

Durante o evento, foram apresentadas as principais realizações da cooperativa em 2021, além do plano de ação para o ano de 2022. Os associados também puderam assistir a uma palestra com o diretor de Coordenação Sistêmica e Relações Institucionais do Banco Sicoob, Enio Meinen.

“Hoje é um dia muito importante, onde celebramos a chamada democracia cooperativista, a verdadeira gestão participativa. Estamos na capital do Rio Grande do Sul prestando contas da nossa administração para os cooperados”, explica Enio ao citar a importância das reuniões preparatórias.

Já o presidente do Conselho de Administração, Guido Bresolin Júnior, ressalta que a expansão da cooperativa para Porto Alegre (RS), impactou positivamente o crescimento do Sicoob Credicapital em 2021. “Depois que chegamos ao Rio Grande do Sul, vimos nossa cooperativa, em 2021, ter um ano exponencial”.

Esta foi a segunda reunião preparatória realizada pela cooperativa, a primeira aconteceu no dia 19 de março e reuniu mais de 1.300 cooperados em Cascavel (PR). Já no dia 29 deste mês, será a vez dos cooperados de São Paulo.

Para o conselheiro de Administração do Sicoob Credicapital, Deomedes Talini, é uma grande satisfação poder realizar este evento em Porto Alegre (RS). “Ficamos muito felizes em poder compartilhar os números do Sicoob com os cooperados, que são os donos e a razão de existir da cooperativa”.

250 anos

No dia 26 de março, Porto Alegre comemorou 250 anos de histórias, uma data importante para o estado. E, em comemoração ao dia, a TV Pampa realizou um programa especial do “Pampa Debates” transmitido ao vivo. Na ocasião, os representantes do Sicoob, Enio Meinen e Guido Bresolin Júnior, falaram sobre cooperativismo.

Sicoob Credicapital

O Sicoob Credicapital é uma cooperativa cascavelense com 21 anos de histórias e grandes resultados. Em 2021, ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão de ativos totais administrados, com um crescimento de 50% em oferta de crédito, 34% em captação e 22% em número de associados, chegando aos 50 mil no início deste ano. Atualmente, a cooperativa está presente em 19 municípios do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.

