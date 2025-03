Mundo Trump afirma que tarifa deixará carro mais caro, mas diz “não se importar”

Por Redação O Sul | 30 de março de 2025

Presidente defende que montadoras estrangeiras estabeleçam indústrias nos EUA.

O presidente Donald Trump disse no sábado (29) que não se importa se as montadoras aumentarem os preços por causa de suas tarifas. Na verdade, ele as encorajou a fazer isso.

Questionado por Kristen Welker, da NBC News, em uma entrevista por telefone sobre se ele pressionou as montadoras a evitarem aumentar os preços depois que suas tarifas de 25% sobre carros e peças importadas entraram em vigor, Trump negou ter dito aos CEOs para controlar os custos.

“Não, eu nunca disse isso”, afirmou Trump a Welker. “Eu não poderia me importar menos se eles aumentassem os preços, porque as pessoas começariam a comprar carros americanos.”

O Wall Street Journal relatou na última quinta-feira (27) que Trump fez uma ligação neste mês com CEOs de automóveis e os ameaçou com tarifas ainda mais pesadas se eles aumentassem os preços por causa dos impostos de importação.

“Espero que eles aumentem os preços, porque se o fizerem, as pessoas vão comprar carros feitos nos Estados Unidos. Temos muitos.”

Trump disse que a mensagem que ele entregou aos CEOs foi para mudar a produção de volta para os Estados Unidos. As montadoras estrangeiras e nacionais montam muitos de seus carros e peças no país, mas também fabricam veículos e peças no México e Canadá. Por décadas, uma zona de livre comércio na América do Norte efetivamente tratou os EUA, Canadá e México como um grande país.

“A mensagem é: ‘Parabéns, se você fizer seu carro nos Estados Unidos, você vai ganhar muito dinheiro. Se não fizer, você provavelmente terá que vir para os Estados Unidos, porque se você fizer seu carro nos Estados Unidos, não há tarifa’”, disse Trump a Welker.

As montadoras hesitam em mudar a produção para os EUA por causa da grande despesa e da quantidade de tempo necessária para construir novas fábricas, contratar trabalhadores e ajustar as cadeias de suprimentos. E as tarifas intermitentes de Trump dão aos CEOs da indústria automobilística pouca confiança de que ele manterá seus planos a longo prazo.

