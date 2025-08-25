Mundo Trump ameaça impor tarifa de 200% se China não fornecer ímãs aos Estados Unidos

O ímã é uma peça de aço magnetizado que tem a propriedade de atrair o ferro e algumas outras substâncias. Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez novas ameaças à China, nesta segunda-feira (25), após semanas de calmaria na guerra comercial entre as duas maiores potências econômicas do mundo. O líder norte-americano ameaçou os chineses com uma taxação de até 200% caso o país asiático não forneça ímãs aos EUA. O ímã é uma peça de aço magnetizado que tem a propriedade de atrair o ferro e algumas outras substâncias.

“Eles têm de nos fornecer ímãs. Se não nos fornecerem ímãs, teremos que cobrar uma tarifa de 200% ou algo assim. E não teremos problema nenhum com isso”, afirmou Trump, sem dar maiores detalhes.

Pequim tem endurecido nas negociações com os Estados Unidos envolvendo as terras raras. Em abril, o governo chinês incluiu vários itens do setor na lista de restrições para exportação, em represália ao aumento nas tarifas comerciais impostas pelos norte-americanos.

A China domina o mercado global de terras raras, minerais cruciais para a fabricação de ímãs. Esses ímãs são indispensáveis para os setores automobilístico, eletrônico e de defesa.

As terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos encontrados em abundância em diversos países, entre os quais a China e o Brasil. São itens considerados estratégicos pela indústria de tecnologia.

No início de agosto, Trump afirmou que o país estava muito próximo de fechar um acordo comercial com a China, colocando um ponto final na guerra tarifária travada com os chineses desde o início do ano.

Em entrevista à CNBC, o republicano despistou ao ser questionado sobre a possibilidade de se reunir com o líder do regime chinês, Xi Jinping. Segundo Trump, o encontro deve ocorrer apenas em caso de acordo entre as duas maiores economias do mundo.

“Estamos chegando muito perto de um acordo. Estamos nos dando muito bem com a China”, afirmou Trump, na ocasião.

No dia 12 de maio, EUA e China anunciaram um acordo preliminar que suspendeu as tarifas comerciais de parte a parte por 90 dias, para diminuir as tensões geradas pela guerra comercial travada pelas duas potências desde o início do ano.

Durante esse período, a China reduziu as taxas sobre produtos dos EUA de 125% para 10%, enquanto Washington baixou as tarifas de 145% para 30%.

Em 11 de agosto, um dia antes do fim do prazo, EUA e China anunciaram a prorrogação da suspensão das tarifas por mais 90 dias.

As tarifas anunciadas nunca foram colocadas em vigor, e as duas maiores potências mundiais têm negociado para aliviar as tensões. Como resultado, o governo chinês concordou em agilizar a emissão de licenças para várias empresas norte-americanas.

“Acho que temos uma relação estupenda com a China, falei recentemente com o presidente Xi (Jinping) e, em algum momento do ano, deveríamos visitar a China”, afirmou Trump.

