Mundo Trump ameaça taxar em 200% os vinhos europeus se União Europeia não retirar tarifa sobre uísque dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Reação do bloco europeu as tarifas impostas pelos EUA desagradou Trump. (Foto: Reprodução/YouTube)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (13) que colocaria uma tarifa de 200% sobre todos os vinhos e outros produtos alcoólicos que saíssem da União Europeia se o bloco não removesse sua tarifa de 50% sobre o uísque americano.

A Comissão Europeia informou no dia anterior que vai retaliar os EUA, aplicando contratarifas sobre 26 bilhões de euros (US$ 28 bilhões) em produtos vindos do país (como o uísque) a partir do mês que vem, intensificando uma guerra comercial global em resposta às tarifas gerais dos EUA sobre aço e alumínio.

A União Europeia garantiu, no entanto, que permanece aberta a negociações e que acredita que tarifas maiores não são do interesse de ninguém. Trump, no entanto, não falou sobre renegociar sua política tarifária e atacou o bloco nas redes sociais.

“A União Europeia, uma das autoridades tributárias e tarifárias mais hostis e abusivas do mundo, que foi formada com o único propósito de tirar vantagem dos Estados Unidos, acaba de colocar uma tarifa desagradável de 50% sobre o uísque”, escreveu Trump na plataforma Truth Social.

Em outra postagem mais incisiva, Trump afirmou que “se esta Tarifa não for removida imediatamente, os EUA em breve colocarão uma Tarifa de 200% sobre todos os VINHOS, CHAMPANHE E PRODUTOS ALCOÓLICOS SAINDO DA FRANÇA E OUTROS PAÍSES REPRESENTADOS PELA UE. Isso será ótimo para os negócios de Vinho e Champanhe nos EUA”.

O presidente norte-americano também afirmou que não mudará de ideia sobre a imposição das tarifas recíprocas de importação previstas para abril.

“Nós fomos enganados por anos e não seremos enganados”, afirmou ele durante uma reunião no Salão Oval com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte.

A União Europeia exportou 4,9 bilhões de euros em vinhos para os EUA no ano passado, de acordo com a agência de estatísticas Eurostat. Isso representa 29% das exportações totais de vinho do bloco. De todas as exportações, a França representou quase metade dos negócios, e a Itália quase 40%.

Temor de recessão

O hiperfoco de Trump em tarifas abalou a confiança dos investidores, consumidores e empresas e aumentou os temores de recessão. Ele também desgastou as relações com o Canadá, um aliado próximo e grande parceiro comercial, ao ameaçar repetidamente anexar o país vizinho.

A Comissão Europeia disse que encerrará sua suspensão atual de tarifas sobre produtos dos EUA em 1º de abril e que suas novas tarifas estarão totalmente em vigor até 13 de abril.

As indústrias de bebidas e cosméticos da Europa reagiram ao plano da Comissão Europeia de aplicar tarifas sobre produtos feitos nos EUA, dizendo que isso colocava em risco uma parte importante do comércio do continente com o país norte-americano nesses setores.

Outros produtos visados pela União Europeia além do uísque incluem produtos industriais e agrícolas, como aço e alumínio, têxteis, eletrodomésticos, plásticos, aves, carne bovina, ovos, laticínios, açúcar e vegetais.

Com a declaração, os índices dos mercados de ações dos EUA caíram, assim como as ações de fabricantes de bebidas alcoólicas europeias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/trump-ameaca-taxar-em-200-os-vinhos-europeus-se-uniao-europeia-nao-retirar-tarifa-sobre-uisque-dos-estados-unidos/

Trump ameaça taxar em 200% os vinhos europeus se União Europeia não retirar tarifa sobre uísque dos Estados Unidos

2025-03-13