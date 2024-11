Geral Trump anuncia Marco Rubio, crítico feroz de Cuba e Venezuela, como chefe da política externa

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2024

Senador pela Flórida, o político chegou a ser cotado para ser vice-presidente na chapa republicana. (Foto: Reprodução)

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que irá nomear o senador Marco Rubio como secretário de Estado. Um comunicado com a escolha foi publicado nessa quarta-feira (13). O cargo é equivalente ao de ministro das Relações Exteriores no Brasil.

O nome de Marco Rubio já era ventilado pela imprensa norte-americana desde o início desta semana. Senador pela Flórida, o político chegou a ser cotado para ser vice-presidente na chapa republicana.

A agência Reuters informou que Rubio era provavelmente a opção mais linha-dura na lista de Trump para o cargo de secretário de Estado. Ele é conhecido por ser conhecido como um crítico severo da China, um opositor declarado do governo comunista de Cuba e um forte defensor de Israel.

Outro governo alvo de críticas do senador é o da Venezuela. Em 2018, Rubio afirmou que o mundo apoiaria um golpe contra Nicolás Maduro.

No contexto global, Rubio é um defensor das parcerias estratégicas dos Estados Unidos. A escolha dele deve trazer alívio aos parceiros do país, que temiam que Trump recuasse da rede de alianças internacionais, incluindo a Otan.

“Ele será um forte defensor da nossa nação, um verdadeiro amigo dos nossos aliados e um guerreiro destemido que nunca recuará diante dos nossos adversários. Estou ansioso para trabalhar com Marco para tornar a América e o mundo seguros e grandes novamente”, escreveu Trump.

Filho de imigrantes cubanos e nascido em Miami, Rubio se formou em ciências políticas pela Universidade da Flórida em 1993. Ele foi eleito para o Senado dos Estados Unidos em 2010.

Rubio teve a campanha ao Senado impulsionada pelo Tea Party, que é uma ala de extrema direita dos republicanos que se fortaleceu após a eleição de Barack Obama.

A escolha de Marco Rubio para secretário de Estado representa uma reviravolta na relação dele com o presidente eleito. Em 2016, quando ambos competiam para ser o candidato republicano à Casa Branca, o senador chamou Trump de “trapaceiro” e “a pessoa mais vulgar que já aspirou à Presidência”.

Atualmente, o cargo de secretário de Estado é ocupado por Antony Blinken, que tem tido um papel de destaque nas negociações que envolvem o conflito no Oriente Médio.

Segundo a agência Reuters, ao escolher Rubio para o cargo, Trump pode ajudar a consolidar os ganhos eleitorais entre os latinos e deixar claro que eles têm um lugar nas posições mais altas de sua administração.

Mauricio Claver-Carone, aliado de Rubio e ex-assessor do Conselho de Segurança Nacional sobre a América Latina no primeiro governo de Trump, acredita que o futuro secretário de Estado dará mais importância ao continente sul-americano do que qualquer outra pessoa que já ocupou o cargo.

“Este é o momento em que a América Latina mais estará no mapa na história de qualquer presidência dos EUA. É histórico. Não há outra maneira de dizer isso”, disse Claver-Carone. As informações são do portal de notícias G1.

