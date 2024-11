Geral Em viagem ao Brasil, o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve visitar a Amazônia no fim de semana, antes do G20 no Rio

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Joe Biden virá ao Brasil para uma visita à Amazônia e para a Cúpula dos Líderes do G20, no Rio de Janeiro. (Foto: Adam Schultz/The White House)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que desembarca na capital do Amazonas no domingo (17), deve visitar o Museu da Amazônia (Musa), em Manaus. O local será fechado neste fim de semana devido à visita do presidente dos Estados Unidos. A programação da comitiva americana ainda não foi oficialmente divulgada.

Na semana passada, a Casa Branca confirmou que Joe Biden virá ao Brasil para uma visita à Amazônia e para a Cúpula dos Líderes do G20, no Rio de Janeiro. Segundo o governo dos EUA, essa será a primeira visita de um presidente norte-americano em exercício à Amazônia.

Em nota, o Musa informou que o fechamento do espaço será temporário e tem o objetivo de garantir a segurança e a organização durante a visita da comitiva americana ao local.

O museu estará fechado para o público e as atividades serão retomadas na segunda-feira (18).

Na última semana aviões de carga norte-americanos desembarcaram em Manaus com recursos logísticos para apoiar a visita de Joe Biden.

“Enquanto estiver em Manaus, o presidente Biden visitará a floresta amazônica para conversar com líderes locais, indígenas e outros que trabalham para preservar e proteger esse ecossistema crítico”, informou a embaixada dos EUA.

Ao g1, a embaixada dos EUA informou, ainda, que a agenda do presidente Joe Biden ainda está sendo finalizada. Ainda não há informações sobre com quem o presidente americano se encontrará durante a permanência no Amazonas.

O que é o Musa

O Museu da Amazônia é um jardim botânico localizado em Manaus. A área total é de cerca de 100 hectares (1 km²) da Reserva Florestal Adolpho Ducke.

O espaço, administrado pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa), oferece uma imersão única na natureza, com trilhas ecológicas que conduzem a diversas exposições, incluindo laboratórios experimentais de serpentes, insetos e borboletas.

Além disso, os visitantes têm acesso a uma torre de observação de 42 metros, que proporciona uma vista panorâmica dessa floresta primária em plena área urbana. No Musa são desenvolvidas pesquisas em divulgação e popularização da ciência e da educação científica e cultural. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/em-viagem-ao-brasil-o-atual-presidente-dos-estados-unidos-joe-biden-deve-visitar-a-amazonia-no-fim-de-semana-antes-do-g20-no-rio/

Em viagem ao Brasil, o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve visitar a Amazônia no fim de semana, antes do G20 no Rio

2024-11-13