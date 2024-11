Geral “Welcome back”: Biden recebe Trump na Casa Branca

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2024

O encontro no Salão Oval durou quase duas horas e não houve declarações à imprensa após o seu término. (Foto: Reprodução)

Em visita que marcou seu retorno à Washington, o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, fez nessa quarta-feira (13) sua primeira visita à Casa Branca desde que deixou a presidência, em 2021, para uma reunião com o atual presidente, Joe Biden.

O encontro no Salão Oval durou quase duas horas e não houve declarações à imprensa após o seu término. Na reunião, parte da tradição na política norte-americana e que marca o início da transição entre governos, Trump prometeu uma transição “o mais suave possível”.

“Bem-vindo, bem-vindo de volta [Welcome, welcome back]”, disse Biden, que também disse se comprometer com transição suave.

Os dois, que chegaram a se enfrentar em um debate eleitoral em junho deste ano, antes de Biden desistir da corrida à Casa Branca, se cumprimentaram e sorriram.

“Agradeço por isso, Joe”, respondeu Trump ao presidente. “A política é difícil, mas é um bom lugar hoje”.

O clima amigável destoou da última transição na Casa Branca. Apesar de a reunião ser praxe na política norte-americana e representar uma transferência pacífica de poder, Trump se recusou a receber Biden em 2020, quando o democrata venceu as eleições.

Antes da reunião com Biden, Trump discursou para parlamentares republicanos no Capitólio, o prédio do Legislativo dos EUA invadido há quatro anos por apoiadores do republicano.

No discurso dessa quarta, o presidente eleito explicou aos aliados as prioridades para o primeiro dia de governo e elogiou o desempenho dos legisladores — os republicanos garantiram o controle do Senado no pleito e devem conseguir também maioria na Câmara.

“Não é legal vencer? É legal vencer. É sempre legal vencer”, disse Trump aos deputados. “A Câmara se saiu muito bem.”

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, já havia dito que Biden está comprometido em “garantir que essa transição seja eficaz, eficiente, e ele está fazendo isso porque é a norma, sim, mas também a coisa certa a fazer para o povo americano.”

“Queremos que isso corra bem”, afirmou Karine.

O conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, também disses que a administração Biden manterá a “transferência responsável de um presidente para o próximo, que está na melhor tradição do nosso país.”

Em 2016, após sua primeira vitória nas eleições nos EUA, Trump foi recebido pelo então presidente, o demorata Barack Obama, no Salão Oval e chamou o encontro de “uma grande honra”.

Quatro anos depois, o republicano contestou sua derrota nas eleições de 2020 para Biden e não convidou Biden, então presidente eleito, para a Casa Branca. Na ocasião, Trump deixou Washington sem comparecer à posse de Joe Biden, o que não ocorria havia 155 anos na história dos EUA.

A visita desta quarta é mais do que uma simples tradição, segundo Jake Sullivan.

“Eles vão discutir as principais questões — tanto de política doméstica quanto externa — incluindo o que está acontecendo na Europa, na Ásia e no Oriente Médio”, disse Sullivan à CBS sobre o encontro de quarta-feira. “E o presidente terá a chance de explicar ao presidente Trump como ele vê as coisas… e conversar com o presidente Trump sobre como ele está pensando em lidar com essas questões quando assumir o cargo.” As informações são do portal de notícias G1.

