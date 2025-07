Tecnologia Trump anuncia plano de inteligência artificial “livre de viés ideológico” para tornar os EUA líder mundial na tecnologia

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A postagem também foi traduzida e republicada pelo perfil oficial da embaixada dos EUA no Brasil. (Foto: The White House)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo Trump anunciou seu plano de ação para inteligência artificial (IA), um pacote de iniciativas e recomendações de políticas que tem como objetivo consolidar os Estados Unidos como líder global na tecnologia. Entre as medidas está desenvolver uma IA “livre de viés ideológico” e a remoção de conteúdos ligados a diversidade e mudanças climáticas na construção de novos modelos.

O plano é baseado em três pilares: acelerar a inovação, desenvolver a infraestrutura de IA nos Estados Unidos e tornar o hardware e o software americanos a plataforma “padrão” para inovações em IA ao redor do mundo.

O pacote também reduz a regulamentação sobre a IA, alinhando-se com os desejos das empresas do Vale do Silício. No documento, de 28 páginas, publicado no site da Casa Branca, o governo fala em “remover a burocracia excessiva” que cerca a tecnologia.

O plano prevê ainda o fomento ao que Trump chama de “discurso livre”. Por exemplo, os modelos de linguagem de grande escala adquiridos pelo governo federal deverão ser “objetivos e livres de viés ideológico”, impedindo assim que empresas cujos produtos não forneçam “verdade objetiva” façam negócios com o governo dos Estados Unidos.

Em entrevista ao jornal britânico Financiam Times, Michel Kratsios, chefe de política tecnológica da Casa Branca, o governo “só contratará desenvolvedores de modelos de linguagem de grande escala (LLMs) que garantam que seus sistemas permitam a liberdade de expressão e a livre escolha”.

Um alto funcionário do governo ouvido pelo jornal disse que a Administração de Serviços Gerais (General Service Administration), que supervisiona as compras do governo, elaborará as regras e será a responsável por decidir se um modelo infringe essas normas.

A agência governamental deverá revisar as diretrizes para o desenvolvimento da IA, removendo menções a diversidade, equidade e inclusão; mudanças climáticas; e desinformação.

O relatório também afirmou que o governo deve priorizar a exportação de ferramentas de IA americanas. Ele recomendou que agências federais ajudem a indústria a vender pacotes de produtos de IA no exterior e trabalhem para conter a influência da China sobre essa tecnologia.

Os alquimistas estão chegando? Startup diz ser possível transformar mercúrio em ouro com fusão nuclear

“Acreditamos que estamos em uma corrida pela IA”, disse David Sacks, responsável pela área de IA e criptoativos da Casa Branca, por telefone. “E queremos que os Estados Unidos vençam essa corrida.”

Em janeiro, o presidente assinou uma ordem executiva incentivando que modelos fossem desenvolvidos sem “viés ideológico ou agendas sociais artificiais”. O FT acrescenta que o vice-presidente JD Vance também expressou preocupação com a “censura autoritária” nas respostas de IA.

O FT lembra que aliados políticos de Trump há muito acusam modelos de IA como o ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, do Google, de possuírem viés liberal, chegando até a alegar que algumas empresas estariam deliberadamente treinando suas tecnologias para serem críticas a posições de direita.

O plano de IA também promete cortar o financiamento federal para projetos de inteligência artificial em estados com “regulamentações excessivas sobre IA”.

E exige uma revisão das investigações da Comissão Federal de Comércio iniciadas durante o governo Biden, que podem promover teorias jurídicas que “oneram indevidamente a inovação em IA”, acrescenta o jornal britânico. Durante a presidência de Joe Biden, a agência investigou parcerias de IA como Microsoft e OpenAI, e Amazon e Anthropic.

Erros

De acordo com o The New York Times, as mudanças beneficiariam as gigantes da tecnologia que disputam ferozmente a liderança na produção de produtos de IA generativa e tentam convencer os consumidores a incorporar essas ferramentas em suas rotinas.

No início deste mês, Trump anunciou acordos para o desenvolvimento de infraestrutura e produção de energia no valor de US$ 92 bilhões (cerca de R$ 511 bilhões), visando atender à crescente demanda por inteligência artificial (IA).

Desde o lançamento público do ChatGPT pela OpenAI no final de 2022, empresas de tecnologia vêm correndo para lançar suas próprias versões da tecnologia, capaz de redigir textos com aparência humana e gerar imagens e vídeos realistas.

Empresas como Google, Microsoft, Meta e OpenAI estão disputando acesso a poder computacional, geralmente proveniente de enormes centros de dados repletos de computadores que podem sobrecarregar os recursos das comunidades locais.

E essas empresas estão enfrentando uma concorrência crescente de rivais como a startup chinesa DeepSeek, que causou um grande impacto mundial neste ano ao criar um modelo de IA poderoso com muito menos dinheiro do que muitos achavam ser possível.

A disputa por recursos no Vale do Silício ocorre paralelamente a um debate igualmente intenso em Washington sobre como lidar com as transformações sociais que a IA pode provocar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/trump-anuncia-plano-de-inteligencia-artificial-livre-de-vies-ideologico-para-tornar-os-eua-lider-mundial-na-tecnologia/

Trump anuncia plano de inteligência artificial “livre de viés ideológico” para tornar os EUA líder mundial na tecnologia

2025-07-24