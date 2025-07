Tecnologia Apple lança plano de seguro de US$ 20 por mês que cobre até três dispositivos

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

AppleCare One também inclui substituição de baterias, suporte ao cliente 24 horas e cobertura para danos acidentais. (Foto: Bloomberg)

A Apple está lançando um novo plano de seguro para seus produtos que inclui cobertura para até três dispositivos, como parte de um esforço mais amplo para aumentar a receita com assinaturas. A nova oferta se chama AppleCare One e custa US$ 20 (cerca de R$ 111) por mês, informou a empresa.

O serviço também inclui substituição de baterias, suporte ao cliente 24 horas e cobertura para danos acidentais, como quedas e respingos. Qualquer produto adicional adicionado ao plano custará US$ 6 (R$ 33) extras por mês.

Os clientes podem se inscrever no plano em seus iPhones, iPads ou Macs, ou pessoalmente em uma loja de varejo. O serviço, por enquanto, está limitado aos Estados Unidos.

O anúncio ressalta a crescente importância da divisão de serviços da Apple, que também inclui itens como a App Store, o iCloud, a plataforma TV+ e streaming de música. A unidade está a caminho de ultrapassar US$ 100 bilhões (cerca de R$ 556 bilhões) em receita este ano, tornando-se a maior fonte de receita da Apple, além do iPhone.

O novo programa cobrirá todos os produtos já oferecidos pelo plano AppleCare+ existente, incluindo iPhones, iPads, Macs, relógios, fones de ouvido Vision Pro, monitores, fones de ouvido, decodificadores de TV e alto-falantes HomePod.

O serviço cobre qualquer modelo ou variação de produto, de modo que os usuários podem combinar, por exemplo, um iPhone 16 Pro com o Vision Pro e um MacBook Pro de modelo mais recente, sem que isso afete o custo.

Também inclui cobertura contra roubo e perda, que permite aos clientes obter um novo iPhone, iPad ou Apple Watch se o seu dispositivo for perdido ou roubado. A empresa já oferece isso como um complemento ao seu serviço Care+ padrão, com preços que variam de acordo com o produto.

O hardware da Apple normalmente vem com uma garantia limitada de um ano e 90 dias de suporte técnico incluído, mas a empresa há muito tempo oferece o Care+ para proteção estendida a uma variedade de preços. O Care+ continuará existindo junto com o AppleCare One para usuários que preferirem adquirir um seguro à la carte.

A abordagem combinada pode atrair consumidores que possuem uma variedade de produtos Apple, mas relutam em adquirir planos de seguro individuais para mais de um ou dois deles.

Assim que o AppleCare One for lançado, os clientes terão essa opção ao comprar dispositivos on-line ou em uma loja de varejo.

A cobertura também pode ser adicionada a produtos existentes com até quatro anos de idade, mas os consumidores devem concordar em realizar um teste de diagnóstico em seus dispositivos para garantir que componentes essenciais, como o botão liga/desliga, estejam funcionando. A Apple também pode solicitar que os usuários enviem uma foto da parte frontal do dispositivo para verificar as condições da tela.

Além disso, a cobertura do AppleCare One de um cliente será atualizada automaticamente se, por exemplo, ele trocar um iPhone antigo por um novo modelo. (Com informações da agência Bloomberg)

