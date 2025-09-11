Política Trump diz estar surpreso com a condenação de Bolsonaro

O presidente americano comparou a condenação de Bolsonaro com processos judiciais que ele próprio enfrentou. Foto: Alan Santos/PR

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (11) estar surpreso com a condenação de Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A maioria da Primeira Turma do STF decidiu condenar Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. Os votos dos ministros foram concluídos nesta quinta-feira. A sentença só deve ser conhecida na sexta-feira (12).

Segundo a agência Reuters, o republicano afirmou também estar muito insatisfeito com a decisão. Trump comentou o caso enquanto deixava a Casa Branca para embarcar para Nova York, onde deve assistir a um jogo de beisebol. O presidente americano comparou a condenação de Bolsonaro com processos judiciais que ele próprio enfrentou.

“Eu achei que ele foi um bom presidente do Brasil. E é muito surpreendente que isso possa acontecer. Isso é muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum. Mas só posso dizer o seguinte: eu o conheci como presidente do Brasil e ele é um bom homem”, afirmou.

O presidente dos EUA não disse se pretende aplicar novas sanções ao Brasil em razão da condenação. Em julho, Trump enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciando tarifas de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos EUA. Na ocasião, ele justificou a medida, em parte, pelo que chamou de “caça às bruxas” contra Bolsonaro.

À época, o presidente norte-americano também determinou a abertura de uma investigação comercial, acusando o Brasil de adotar práticas desleais de comércio.

Já na terça-feira (9), a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que os EUA estão dispostos a “usar meios militares” para “proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo”, em referência ao julgamento de Bolsonaro.

“A liberdade de expressão é a questão mais importante dos nossos tempos. Presidente Trump leva isso muito a sério, e por isso tomamos ações contra o Brasil”, completou Leavitt.

Sem citar diretamente os EUA, o Itamaraty divulgou, no mesmo dia, uma nota condenando “o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força” contra a democracia brasileira.

Condenação

A Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro por golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Com ele, também foram condenados:

– Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

– Almir Garnier, ex-comandante da Marinha.

– Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal.

– Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional.

– Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência e delator da trama golpista.

– Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa.

– Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil.

Os ministros ainda precisam discutir a dosimetria, ou seja, o tamanho das penas que serão impostas aos condenados. A Primeira Turma do STF é composta por Alexandre de Moraes (relator), Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente do colegiado.

