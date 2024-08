Mundo Trump diz que a 3ª Guerra Mundial vai acontecer se a sua opositora Kamala Harris vencer as eleições à presidência dos Estados Unidos

A barreira de vidros do comício cerca Trump em três flancos diferentes. Foto: Reprodução A segurança do comício de Trump foi altamente reforçada. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump discursou atrás de um vidro à prova de balas nessa quarta-feira (21), no primeiro comício a céu aberto desde que sofreu um atentado durante comício na Pensilvânia, em julho. No evento eleitoral, em Asheboro, no Estado da Carolina do Norte, Trump voltou a atacar Kamala Harris e disse que “a 3ª Guerra Mundial estaria virtualmente garantida” caso a democrata fosse eleita.

No comício, Trump voltou afirmar que as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza não teriam ocorrido caso ele fosse presidente, e duvidou da capacidade de Kamala Harris de lidar com as tensões geopolíticas do mundo.

“Se a ‘camarada’ Kamala for eleita em novembro, a 3ª Guerra Mundial está praticamente garantida. Tudo que ela toca ela destrói”, disse o republicano, que também afirmou que evitará a 3ª Guerra Mundial caso seja eleito.

Trump já havia dito crer que o mundo estaria perto de uma nova guerra mundial, por conta das tensões entre Israel e Irã, em que um ataque direto poderia desencadear um conflito aberto entre os dois países no Oriente Médio com potencial de arrastar outras potências, como os EUA.

Durante seu discurso, Trump chamou ao palco xerifes que integram a segurança do evento. “Não sei se o palco aguentará o peso de todo mundo, mas já tivemos situações piores que essa”, brincou o republicano. Trump agradeceu os xerifes, dizendo que eles são a razão pela sua campanha estar realizando um comício no Estado.

Reforço na segurança

De acordo com o jornal americano “The New York Times”, a segurança do comício foi altamente reforçada em relação ao comício em Butler, na Pensilvânia, quando ele foi atingido por uma bala de fuzil AR-15 na orelha. Entre as melhorias estão, além do vidro à prova de balas, atiradores de elite ao redor do local do comício e unidades de armazenamento móveis bloqueando a visão do evento para quem está fora do local.

A instalação dos vidros à prova de balas, medida comumente utilizada apenas com presidentes e vice-presidentes em exercício, foi determinada pelo Serviço Secreto para os próximos comícios de Trump. A barreira de vidros do comício desta quarta cerca Trump em três flancos diferentes. Uma autoridade do Serviço Secreto disse ao jornal americano “The Washington Post” que a agência federal de segurança começou a posicionar painéis de vidro à prova de balas em várias partes do país, facilitando o transporte para diferentes eventos de Trump.

Segundo a fonte do Serviço Secreto, o vidro balístico também poderia ser utilizado em eventos de Kamala Harris, candidata democrata à presidência, caso fosse necessário. Entre o dia 13 de julho, quando sofreu a tentativa de assassinato, e esta quarta, Trump tinha apenas realizado falas públicas em locais fechados, segundo recomendação do Serviço Secreto. Foi o caso da Convenção Nacional Republicana, entrevistas coletivas e até eventos menores –na terça, o republicano falou a uma academia de polícia de Michigan.

Trump aumentou a frequência de suas aparições públicas nos últimos dias, fazendo visitas a estados-chave nas eleições. Os estados-chave são alguns Estados dos EUA em que a eleição é historicamente acirrada entre republicanos e democratas, de forma que podem decidir o destino do pleito.

