Notas Mundo Trump diz que adoraria ver negócios reabertos na Páscoa

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira que gostaria de ver as empresas norte-americanas reabertas pela Páscoa, que é em 12 de abril deste ano. “Eu iria adorar tê-las (empresas) abertas pela Páscoa. Eu vou lhe dizer isso agora”, disse ele à Fox News durante uma discussão sobre as interrupções econômicas dos EUA para retardar a propagação do coronavírus.

