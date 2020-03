Notas Mundo Estados norte-americanos suspendem abortos

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

Os estados do Texas e Ohio, nos Estados Unidos, ordenaram a suspensão de todas as operações não urgentes, incluindo abortos, devido à crise causada pela pandemia de coronavírus. Essas decisões foram criticadas pelos defensores do direito da mulher de interromper a gravidez, que denunciou uma manobra “ideológica” e lembrou que o aborto não pode esperar.

