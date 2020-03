Notas Mundo Rússia admite gravidade da crise do vírus

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

A Rússia enfim reconheceu que tem um problema maior do que o divulgado até aqui com o novo coronavírus, cuja pandemia embaçou os planos do presidente Vladimir Putin de fazer de 2020 uma espécie de apoteose de suas duas décadas no poder. O país admitiu nesta terça (24) que isso se deve à subnotificação dos casos por falta de exames.

