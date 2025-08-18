Mundo Trump diz que assinará decreto para pôr fim a voto eletrônico e por correio

18 de agosto de 2025

Trump também escreveu que queria se livrar das urnas eletrônicas, que descreveu como imprecisas e caras.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 18, que lideraria um movimento para eliminar o voto pelo correio e assinaria um decreto para “ajudar a trazer honestidade às eleições de meio de mandato de 2026”. Há muito tempo, republicano se opõe ao voto por correspondência e alegou que ele foi usado para fraudar a eleição presidencial de 2020, vencida pelo ex-presidente Joe Biden.

Trump manteve a oposição ao voto pelo correio mesmo após os republicanos obtiverem ganhos significativos pela modalidade na eleição de 2024, quando o partido incentivou os apoiadores a utilizarem a prática.

“A farsa do voto pelo correio, usando urnas eletrônicas que são um desastre completo e total, deve acabar, agora!!!”, Trump escreveu no Truth Social nesta segunda-feira.

Apesar do apelo, o presidente americano não consegue eliminar o voto pelo correio unilateralmente. A Constituição dos EUA confere aos estados o poder de definir os “horários, locais e formas” das eleições e concede apenas ao Congresso a capacidade de anular as leis estaduais sobre votação.

Eliminação de urnas eletrônicas

Trump também escreveu que queria se livrar das urnas eletrônicas, que descreveu como imprecisas e caras. Ele também alegou, incorretamente, que os Estados Unidos eram “o único país do mundo que utiliza o voto por correspondência”.

A publicação nas redes sociais não deu detalhes sobre o decreto. Também não ficou imediatamente claro se o governo Trump poderia interromper o uso do voto por correspondência, que é amplamente confiado a Estados individuais.

O republicano argumentou que os estados eram “meramente agentes” do governo federal na contagem e tabulação dos votos. “Eles devem fazer o que o Governo Federal, representado pelo Presidente dos Estados Unidos, lhes ordena”, afirmou.

A declaração de Trump foi publicada depois que ele disse que o presidente russo, Vladimir Putin, havia discutido o assunto durante a cúpula na sexta-feira, 15, no Alasca.

Trump disse em entrevista à Fox News que o líder russo concordou que a eleição de 2020 havia sido fraudada em favor de Biden. “Ele disse: ‘Sua eleição foi fraudada porque vocês têm votação pelo correio’”, afirmou Putin, segundo citação de Trump.

O presidente americano também afirmou na publicação no Truth Social que os democratas eram “praticamente inelegíveis” sem a votação pelo correio. Em eleições anteriores, o ceticismo republicano em relação à votação pelo correio e à votação antecipada deu aos democratas uma vantagem.

Em algumas disputas em 2020, os candidatos republicanos que lideravam nas contagens antecipadas de votos viram essas vantagens diminuírem e, em alguns casos, evaporarem — após a contagem das cédulas de votação pelo correio. Com informações do portal Estadão.

