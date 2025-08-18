Mundo Trump é flagrado cochichando para Macron: Putin “quer fazer um acordo por mim”

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

A reunião ocorreu dias após uma reunião presencial de Trump com o presidente russo, Vladimir Putin, em uma base militar no Alasca, que terminou sem acordo para cessar-fogo. (Foto: Joyce N. Boghosian/The White House)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sussurrou para o presidente da França, Emmanuel Macron, que acredita que Vladimir Putin “quer fazer um acordo” por ele.

A declaração foi feita momentos antes do começo da reunião multilateral do americano com os líderes europeus na Casa Branca nesta segunda-feira (18) e foi captada por um microfone de alta definição.

“Acho que ele quer fazer um acordo por mim, entende? Por mais louco que pareça”, disse Trump ao presidente francês antes de chamar todos para se sentarem.

De acordo com um alto diplomata da União Europeia que estava presente ao encontro, Trump interrompeu sua conversa com os líderes europeus para telefonar para Putin.

O Kremlin confirmou a informação e afirmou que a ligação durou 40 minutos.

Na rede Truth Social, o presidente dos EUA contou que já iniciou as negociações para um encontro entre Putin e Zelensky – ainda sem local definido -, e que ele se juntaria aos dois em um segundo momento.

Dia de negociações na Casa Branca

Apesar do otimismo de Trump, Zelensky e os sete líderes europeus que estiveram presentes na Casa Branca querem uma garantia de que a Rússia não volte futuramente a invadir a Ucrânia.

O encontro se deu três dias depois de Trump e Putin se reunirem na Alasca. Estiveram presentes Emmanuel Macron (presidente da França), Keir Starmer (premiê do Reino Unido), Friedrich Merz (chanceler da Alemanha), Ursula von der Leyen (chefe da Comissão Europeia), Mark Rutte (chefe da Otan), Giorgia Meloni (premiê da Itália) e Alexander Stubb (presidente da Finlândia).

“Tivemos um dia de muito sucesso até o momento”, afirmou Trump no início da reunião com os líderes europeus e Zelensky, sem dar mais detalhes. O presidente americano disse achar que “chegaremos a um comum acordo hoje”, em referência aos aliados europeus.

Trump se reuniu primeiro com Zelensky, e depois os líderes europeus se juntaram a eles. A presença de diversos líderes europeus na Casa Branca simboliza uma união em busca de garantias concretas de segurança diante da ofensiva russa, que ameaça todo o continente. Além disso, havia uma preocupação com possíveis ataques verbais de Trump a Zelensky.

O encontro desta segunda entre Trump e Zelensky teve tom menos tenso do que o anterior, quando em 28 de fevereiro eles bateram boca e o ucraniano foi hostilizado pelos anfitriões. Todos adotaram um tom mais consensual, apesar de ainda haver diferenças a serem tratadas. Zelensky foi elogiado por um repórter pela roupa que estava utilizando, um paletó, quando estava com Trump no Salão Oval.

Trump disse a Zelensky que os EUA estão prontos para prover garantias de segurança à Ucrânia. Segundo o governo do republicano, Putin concordou que, em um eventual acordo de cessar-fogo, os EUA e aliados europeus poderiam proteger a Ucrânia em um formato parecido com o Artigo 5 da Otan, que prevê defesa mútua em caso de ataque.

Macron e Merz fizeram apelos por um cessar-fogo imediato no conflito. O presidente francês disse a Trump que as negociações pelo fim da guerra na Ucrânia afetam todo o continente europeu, por isso pediu que líderes europeus sejam incluídos na cúpula tripartite que o líder americano planeja com Putin e Zelensky.

Meloni, por sua vez, disse que uma das perguntas mais importantes no momento é “como ter certeza de que isso [invasão russa] não acontecerá novamente, o que é a condição prévia de qualquer tipo de paz”.

A reunião ocorreu dias após uma reunião presencial de Trump com o presidente russo, Vladimir Putin, em uma base militar no Alasca, que terminou sem acordo para cessar-fogo. O evento foi a primeira vez que Putin pisou em solo americano em quase dez anos —algo considerado uma vitória diplomática para o russo, isolado da comunidade internacional desde que invadiu a Ucrânia.

Os termos da discussão entre Trump e Putin não foram divulgados, mas especula-se que Moscou apresentou uma proposta de paz que incluiria o fim dos combates em troca do reconhecimento de territórios ocupados da Ucrânia, sobretudo a Crimeia, como pertencentes à Rússia.

