Política “Moraes é tóxico para empresas e indivíduos que queiram fazer negócios com os Estados Unidos”, escreve a Embaixada dos EUA no Brasil

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ministro do Supremo se tornou alvo do governo Donald Trump Foto: Antonio Augusto/STF Ministro do Supremo se tornou alvo do governo Donald Trump. (Foto: Antonio Augusto/STF) Foto: Antonio Augusto/STF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou nesta segunda-feira (18) que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é tóxico para empresas e indivíduos que queiram fazer negócios com os EUA.

“Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados”, afirmou o perfil da embaixada em uma rede social.

A representação do governo norte-americano republicou um texto publicado pela conta do Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

“Cidadãos americanos estão proibidos de manter qualquer relação comercial com ele. Já cidadãos de outros países devem agir com cautela: quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções”, completou o texto.

Moraes se tornou alvo do governo Donald Trump num contexto em que é o relator do processo ao qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) responde no STF por crimes como tentativa de golpe de estado, abolição violenta do estado democrático de direito e criminosa.

Após uma articulação bolsonarista nos EUA, que levou à abertura de um inquérito no STF para investigar o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Trump publicou uma carta endereçada a Jair Bolsonaro na qual disse que o processo contra ele deve acabar imediatamente.

Além disso, numa carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em que anunciou a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros vendidos no mercado americano, Trump disse que Bolsonaro é alvo de “caça às bruxas”.

Em entrevista ao jornal americano “The Washington Post”, Moraes disse que não vai recuar “nem um milímetro”.

“Faremos o que é certo: receberemos a acusação, analisaremos as provas, e quem deve ser condenado será condenado, e quem deve ser absolvido será absolvido”, disse o ministro ao jornal.

Nesta segunda, sem citar a Lei Magnitsky, da qual Moraes se tornou alvo nos EUA, o ministro Flávio Dino, também do STF, proibiu restrições “decorrentes de atos unilaterais estrangeiros” por parte de empresas ou outros órgãos que operam no Brasil.

A determinação consta de uma ação movida pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) contra ações judiciais movidas por municípios brasileiros na Inglaterra.

O ministro, entretanto, estabeleceu que esse impedimento vale, também, para “leis estrangeiras, atos administrativos, ordens executivas e diplomas similares.”

Em paralelo aos ataques públicos a Moraes, o Brasil responde a uma investigação comercial aberta pelos EUA.

Leia a íntegra do post:

“Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos EUA ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las.

Cidadãos americanos estão proibidos de manter qualquer relação comercial com ele. Já cidadãos de outros países devem agir com cautela: quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/moraes-e-toxico-para-empresas-e-individuos-que-queiram-fazer-negocios-com-os-estados-unidos-escreve-a-embaixada-dos-eua-no-brasil/

“Moraes é tóxico para empresas e indivíduos que queiram fazer negócios com os Estados Unidos”, escreve a Embaixada dos EUA no Brasil

2025-08-18