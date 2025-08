Mundo Trump diz que é repugnante o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia

Líder americano disse que não tinha certeza se sanções resolveriam o conflito. (Foto: Joyce N. Boghosian/The White House)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou duramente o comportamento da Rússia contra a Ucrânia e disse que planeja impor sanções a Moscou se não for possível chegar a um acordo.

Falando a repórteres na Casa Branca na última quinta-feira (31), Trump chamou as ações do Kremlin de “repugnantes” e disse que não tinha certeza se as sanções deteriam a Rússia.

Ele deu ao presidente russo, Vladimir Putin, até 8 de agosto para o fechamento de um acordo. Caso contrário, ele responderá com pressão econômica.

“Tanto a Rússia quanto a Ucrânia precisam negociar um cessar-fogo e uma paz duradoura. É hora de fechar um acordo. O presidente Trump deixou claro que isso precisa ser feito até 8 de agosto. Os Estados Unidos estão preparados para implementar medidas adicionais para garantir a paz”, disse o diplomata americano John Kelley ao conselho, sem especificar que ações seriam tomadas.

Há duas semanas, quando Trump já havia ameaçado aplicar tarifas de 100% à Rússia e parceiros comerciais caso um cessar-fogo não fosse firmado em até 50 dias, um assessor de Putin classificou a medida como “ultimato teatral”.

Na última segunda (28), Trump demonstrou impaciência com a Rússia. Ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, antes de uma reunião na Escócia, ele afirmou que estava decepcionado com Putin.

Submarinos

O presidente norte-americano anunciou na sexta (1°) que ordenou o posicionamento de dois submarinos nucleares em “regiões apropriadas” após ameaças de Dmitry Medvedev, ex-presidente e atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.

“Ordenei o posicionamento de dois submarinos nucleares nas regiões apropriadas para o caso de essas declarações tolas e inflamatórias serem mais do que apenas isso”, escreveu o americano na Truth Social.

“Palavras são muito importantes e muitas vezes podem levar a consequências indesejadas. Espero que este não seja um desses casos”, concluiu.

No dia anterior (31), Medvedev alertou os Estados Unidos que a Rússia possui capacidade para um ataque nuclear “de último recurso”.

Guerra

A Rússia iniciou a invasão em larga escala da Ucrânia em 2022 e detém atualmente cerca de um quinto do território do país vizinho. Naquele mesmo ano, o presidente russo, Vladimir Putin, decretou a anexação de quatro regiões ucranianas: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

Os russos avançam lentamente pelo leste e Moscou não dá sinais de abandonar seus principais objetivos de guerra. Enquanto isso, Trump pressiona por um acordo de paz.

A Ucrânia tem realizado ataques cada vez mais ousados dentro da Rússia e diz que as operações visam destruir infraestrutura essencial do Exército russo.O governo de Putin, por sua vez, intensificou os ataques aéreos, incluindo ofensivas com drones.

Os dois lados negam ter como alvo civis, mas milhares morreram no conflito, a grande maioria deles ucranianos.Acredita-se também que milhares de soldados morreram na linha de frente, mas nenhum dos lados divulga números de baixas militares.

Os Estados Unidos afirmam que 1,2 milhão de pessoas ficaram feridas ou mortas na guerra. (Com informações da CNN Brasil)

